Francesco Mattia De Luca, dal Fvg a Torino per inseguire il sogno del doppiaggio

28 Ottobre 2025

di Giacomo Attuente

Lo Studio di doppiaggio O.D.S. di Torino annuncia oggi il vincitore della borsa di studio triennale “La tua voce, il tuo futuro” offerta da Audible, società Amazon tra i maggiori player nella produzione e distribuzione di audio entertainment di qualità (audiolibri, podcast e serie audio).

La selezione, a cura di una commissione di docenti senior O.D.S., si è concentrata, in particolare, su motivazioni personali, disponibilità a impegnarsi sul lungo periodo e “naturale” attitudine al lavoro sul microfono, con un’attenzione particolare alle candidate e i candidati provenienti da contesti svantaggiati, per contribuire a promuovere l’inclusione all’interno del panorama artistico e culturale italiano.

Francesco Mattia De Luca: dal Friuli Venezia Giulia a Torino.

Ad aggiudicarsi il contributo triennale, dopo una difficile selezione che ha visto protagonisti oltre 40 candidate e candidati, è stato Francesco Mattia De Luca, giovane promessa itaiana che aspira a diventare uno dei prossimi protagonisti della scena dell’audio entertainment. Laureato al Dams di Gorizia, Francesco Mattia De Luca si trasferirà a Torino per intraprendere il suo percorso professionale nel mondo della voce, accedendo – grazie alla borsa di studio –un percorso formativo presso l’Istituto O.D.S. ai Lumiq Studios di Torino con i maggiori professionisti del settore. Lo studente avranno accesso a infrastrutture all’avanguardia, un sistema di tutoraggio personalizzato e concrete opportunità di inserimento nel mercato del lavoro.

“La collaborazione con Audible rappresenta un passo fondamentale per superare le barriere d’accesso e aprire le porte del mondo dell’audio entertainment a giovani meritevoli – ha spiegato Mattia Puleo, Presidente di ODS – . Con questa borsa di studio desideriamo coltivare nuove voci, inedite narrazioni e talenti promettenti, creando un ambiente in cui ogni giovane possa sentirsi pienamente valorizzato e ascoltato”.

La collaborazione tra Audible e O.D.S. non si esaurisce nalla sola borsa di studio. A dicembre si terrà il già annunciato workshop destinando a 6 talenti che hanno recentemente completato la loro formazione triennale e che sono interessati ad approfondire le loro competenze in una giornata interamente dedicata a esplorare le potenzialità della narrazione per l’audio entertainment.

Articolato su tre aree chiave – Tecniche artistiche e interpretative per serie audio e fiction letteraria, Caratterizzazione dei personaggi nei dialoghi e Narraz ione di saggistica e non- fiction – il progetto rappresenta un’opportunità formativa senza precedenti nel contesto audio italiano. A guidare gli studenti saranno figure di spicco del settore quali Marco Mete (voce di Robin William, Kevin Bacon) Angiola Baggi ( voce di Susan Sarandon, Isabelle Huppert) ed Emiliano Coltorti (voce di Paul Dano, Gael Garcia Bernal).

TEMI:
SHARE TWEET PIN SHARE