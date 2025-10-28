Lo Studio di doppiaggio O.D.S. di Torino annuncia oggi il vincitore della borsa di studio triennale “La tua voce, il tuo futuro” offerta da Audible, società Amazon tra i maggiori player nella produzione e distribuzione di audio entertainment di qualità (audiolibri, podcast e serie audio).

La selezione, a cura di una commissione di docenti senior O.D.S., si è concentrata, in particolare, su motivazioni personali, disponibilità a impegnarsi sul lungo periodo e “naturale” attitudine al lavoro sul microfono, con un’attenzione particolare alle candidate e i candidati provenienti da contesti svantaggiati, per contribuire a promuovere l’inclusione all’interno del panorama artistico e culturale italiano.

Francesco Mattia De Luca: dal Friuli Venezia Giulia a Torino.

Ad aggiudicarsi il contributo triennale, dopo una difficile selezione che ha visto protagonisti oltre 40 candidate e candidati, è stato Francesco Mattia De Luca, giovane promessa itaiana che aspira a diventare uno dei prossimi protagonisti della scena dell’audio entertainment. Laureato al Dams di Gorizia, Francesco Mattia De Luca si trasferirà a Torino per intraprendere il suo percorso professionale nel mondo della voce, accedendo – grazie alla borsa di studio –un percorso formativo presso l’Istituto O.D.S. ai Lumiq Studios di Torino con i maggiori professionisti del settore. Lo studente avranno accesso a infrastrutture all’avanguardia, un sistema di tutoraggio personalizzato e concrete opportunità di inserimento nel mercato del lavoro.

“La collaborazione con Audible rappresenta un passo fondamentale per superare le barriere d’accesso e aprire le porte del mondo dell’audio entertainment a giovani meritevoli – ha spiegato Mattia Puleo, Presidente di ODS – . Con questa borsa di studio desideriamo coltivare nuove voci, inedite narrazioni e talenti promettenti, creando un ambiente in cui ogni giovane possa sentirsi pienamente valorizzato e ascoltato”.

La collaborazione tra Audible e O.D.S. non si esaurisce nalla sola borsa di studio. A dicembre si terrà il già annunciato workshop destinando a 6 talenti che hanno recentemente completato la loro formazione triennale e che sono interessati ad approfondire le loro competenze in una giornata interamente dedicata a esplorare le potenzialità della narrazione per l’audio entertainment.

Articolato su tre aree chiave – Tecniche artistiche e interpretative per serie audio e fiction letteraria, Caratterizzazione dei personaggi nei dialoghi e Narraz ione di saggistica e non- fiction – il progetto rappresenta un’opportunità formativa senza precedenti nel contesto audio italiano. A guidare gli studenti saranno figure di spicco del settore quali Marco Mete (voce di Robin William, Kevin Bacon) Angiola Baggi ( voce di Susan Sarandon, Isabelle Huppert) ed Emiliano Coltorti (voce di Paul Dano, Gael Garcia Bernal).