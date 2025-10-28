“Bastian”

di 77 anni

É mancato all’affetto dei suoi cari Sebastiano Godina. Ne danno il triste annuncio i fratelli, la cognata Rosa assieme al nipote Michele con Denise, tutti gli amici unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a VENZONE nel Duomo di ” S. Andrea ” giovedì 30 ottobre alle ore 15:00 ove il caro Sebastiano giungerà dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

Orario visite: mercoledì 13:30 – 18:30 giovedì 8:30 – 14:20



Al termine del Rito Sebastiano troverà riposo nel cimitero di Venzone.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria mercoledì 29 C.M. alle ore 20:00 nel Duomo di Venzone.



Un sentito e particolare ringraziamento a Rosalba Temporal per le premurose cure prestategli.



Si ringrazia sin d’ora tutti coloro che vorranno parteciparvi.



VENZONE, 28 ottobre 2025



