Sebastiano Godina

28 Ottobre 2025

di Giacomo Attuente

“Bastian”
di 77 anni

É mancato all’affetto dei suoi cari Sebastiano Godina. Ne danno il triste annuncio i fratelli, la cognata Rosa assieme al nipote Michele con Denise, tutti gli amici unitamente ai parenti tutti.

Il Rito delle Esequie avrà luogo a  VENZONE nel Duomo di ” S. Andrea ” giovedì 30 ottobre alle ore 15:00 ove il caro Sebastiano giungerà dalla  Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.
Orario visite: mercoledì  13:30  –  18:30  giovedì 8:30  –  14:20

Al termine del Rito Sebastiano troverà riposo nel cimitero di Venzone.

Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria mercoledì 29 C.M. alle ore 20:00 nel Duomo di Venzone.

Un sentito e particolare ringraziamento a Rosalba Temporal per le premurose cure prestategli.

Si ringrazia sin d’ora tutti coloro che vorranno parteciparvi.

VENZONE, 28 ottobre 2025

