Ospite alla Caritas, nasconde hashish e cocaina in stanza: arrestato

Dopo l’arresto avvenuto in via Cividale, nella stessa mattinata di ieri la Polizia di Stato di Udine ha portato a termine un secondo intervento, colpendo ancora una volta lo spaccio di droga in città.



Una Volante è infatti intervenuta presso la struttura di accoglienza Caritas di Vicolo Stabernao, dove un ospite, un cittadino bengalese di 25 anni, era stato segnalato come molesto nei confronti di altri utenti del centro. Durante le operazioni di allontanamento, gli agenti hanno avvertito un forte odore di sostanze stupefacenti provenire dalla stanza occupata dal giovane. Approfondendo il controllo, la Polizia ha rinvenuto oltre 80 grammi di hashish e 9 dosi di cocaina, nascosti all’interno di mobili e effetti personali.

Nonostante fosse privo di precedenti specifici, il venticinquenne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e condotto presso la Casa Circondariale di Udine, dove si trova in attesa della convalida del provvedimento.