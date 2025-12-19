Frecce Tricolori, a Rivolto la nuova formazione e il Poster 2026

A Rivolto, nello storico hangar, presentata la nuova formazione delle Frecce Tricolori con il Poster 2026.

Le Frecce Tricolori si confermano simbolo di eccellenza e orgoglio nazionale, con un legame profondo con il Friuli Venezia Giulia che ne ospita la storica sede di Rivolto. A sottolinearlo è stato il presidente del consiglio regionale, Mauro Bordin, intervenuto alla tradizionale presentazione della nuova formazione e del Poster 2026 della Pattuglia acrobatica nazionale.

Nel corso dell’evento, ospitato nello storico hangar delle Frecce Tricolori, il tenente colonnello Franco Paolo Marocco, comandante del 313° Gruppo addestramento acrobatico, ha illustrato la formazione che sarà protagonista della prossima stagione acrobatica. Numerose le autorità civili e militari presenti alla serata.

“Eventi come questo rafforzano il legame tra le istituzioni, le Forze armate e il territorio. Le Frecce Tricolori non sono solo ambasciatrici dell’Italia nel mondo, ma anche un punto di riferimento culturale e identitario per il nostro territorio”, ha concluso il massimo esponente dell’Assemblea legislativa. La serata si è conclusa con la presentazione del Poster 2026, accolto con grande entusiasmo dal pubblico, a testimonianza dell’affetto e dell’attenzione che circondano la Pattuglia acrobatica nazionale.