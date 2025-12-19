L’Associazione Luca ha donato un ecografo al reparto pediatria dell’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone.

Un gesto concreto di solidarietà e attenzione verso i più piccoli: l’Associazione Luca ha donato un ecografo di ultima generazione al reparto di Pediatria dell’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, contribuendo in modo significativo al miglioramento delle attività diagnostiche e assistenziali dedicate ai bambini.

La donazione rappresenta un importante supporto per il personale sanitario, che potrà contare su uno strumento tecnologicamente avanzato, capace di garantire esami più rapidi, accurati e meno invasivi, migliorando così la qualità delle cure e riducendo il disagio dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

L’iniziativa si inserisce nel percorso che da anni vede l’Associazione Luca impegnata nel sostenere progetti di valore sociale e sanitario sul territorio, con particolare attenzione all’infanzia e alle strutture che quotidianamente operano per la tutela della salute.

“Questa donazione nasce dal desiderio di essere concretamente vicini ai bambini e alle famiglie che affrontano momenti delicati – dichiara il presidente dell’Associazione Luca, Andrea Muraro –. Crediamo che il sostegno alla sanità pubblica, soprattutto nei reparti pediatrici, sia un dovere civico oltre che morale. Sapere che questo ecografo potrà aiutare i medici nel loro lavoro quotidiano e rendere più sereno il percorso di cura dei piccoli pazienti è per noi motivo di grande orgoglio”.

Il reparto di pediatria dell’ospedale di Pordenone ha accolto con gratitudine la donazione, sottolineando l’importanza della collaborazione tra associazioni, cittadini e istituzioni sanitarie per rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni della comunità.