Cosplay on Ice, show e costumi in piazza nel Natale di Monfalcone

Cosplay on Ice, l’appuntamento di sabato 20 dicembre in piazza della Repubblica a Monfalcone.

Tra costumi e fantasia prende forma Cosplay on Ice, l’appuntamento di sabato 20 dicembre in piazza della Repubblica, inserito nel calendario delle iniziative natalizie a titolo gratuito del Comune di Monfalcone. In co-organizzazione con Bazinga Eventi e il gruppo Cosplay Senza Età, l’evento si articola tra momenti performativi, sfilata e intrattenimento ed è aperto alla partecipazione di cosplayer con costumi a tema natalizio, ispirati ai mondi del fantastico, del cinema e dell’animazione.

“Cosplay on Ice – evidenzia il sindaco Luca Fasan – porta in piazza creatività e immaginazione, trasformando Monfalcone in un palcoscenico aperto a tutti gli appassionati di cinema, animazione e fantasy. È un’occasione per osservare come la fantasia dei cosplayer si intrecci con la magia del Natale, creando momenti di spettacolo, socialità e scoperta per grandi e piccini. Un’iniziativa che dimostra come la città sappia valorizzare i propri spazi pubblici, proponendo eventi innovativi che riescono a sorprendere e divertire grandi e piccini”.

Il cuore del programma entra nel dettaglio dalle 14.00 alle 17.00, con la pista riservata ai cosplayer, per i quali ingresso e pattini – compatibilmente con la disponibilità di attrezzature – sono gratuiti. Le iscrizioni sono possibili il giorno stesso dell’evento oppure online tramite il link dedicato: https://bit.ly/cosplayonice.

Nel corso del pomeriggio la piazza ospita due set fotografici tematici, dedicati a Grinch e Frozen, a disposizione del pubblico per scatti e momenti di interazione.

La sfilata.

Alle 16.45 è previsto il passaggio alla sfilata, che si terrà sotto la loggia del Municipio dalle 17.00 alle 17.30. A seguire, tra le 17.30 e le 17.45, trova spazio uno spettacolo canoro, quindi la premiazione del miglior cosplay a tema natalizio, per il quale è messa in palio una gift card del valore di 100 euro.

All’interno della cornice di Monfalcone On Ice, si inserisce il progetto “Vetrine illustrate con amore”, sempre curato da Bazinga Eventi, che coinvolge oltre 30 attività commerciali cittadine a sostegno della ricerca oncologica del Dipartimento di Medicina dell’università di Udine.