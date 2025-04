Friuli Venezia Giulia, dalla Regione 1,7 milioni in più per pesca e acquacoltura

Fondi per la pesca e l’acquacoltura in Friuli.

La Regione Friuli Venezia Giulia destinerà ulteriori 1,7 milioni di euro a sostegno del comparto pesca e acquacoltura, per compensare i maggiori costi sostenuti dalle imprese a causa degli effetti economici della guerra in Ucraina. Lo ha stabilito la Giunta regionale con una delibera proposta dall’assessore alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier.

Le risorse derivano da un finanziamento aggiuntivo del Fondo europeo per gli Affari marittimi e per la Pesca (Feamp) 2014-2020, pari a 1.543.236,78 euro, suddivisi tra quota europea (771.618,39 euro), cofinanziamento statale (540.132,87 euro) e regionale (231.485,52 euro). A questi si sommano 236.820,17 euro ricavati da economie di spesa, per un totale complessivo di circa 1,78 milioni di euro.

“Le nuove risorse – ha spiegato Zannier – andranno a rafforzare i bandi del settore approvati nel marzo 2023, in particolare nell’ambito della misura 5.68 paragrafo 3 del Feamp, che mira a sostenere la commercializzazione nei comparti della pesca e dell’acquacoltura“.

Nel dettaglio, il bando per l’acquacoltura riceverà 1.497.141,09 euro, portando la dotazione complessiva a 3.261.912,48 euro. Il bando per la pesca beneficerà invece di un incremento di 282.915,86 euro, raggiungendo così un totale di 1.502.895,86 euro.