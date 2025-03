Il Friuli Venezia Giulia si prepara a sbarcare all’Expo di Osaka

Il Friuli Venezia Giulia all’Expo di Osaka.

Il Friuli Venezia Giulia di prepata a partecipare alla prossima esposizione universale di Osaka, in Giappone, pronta a ospitare circa 30 milioni di persone. Dal 27 aprile e fino al 3 maggio la nostra regione avrà, infatti, una serie di spazi dedicati all’interno del Padiglione Italia.

“La presenza del Friuli Venezia Giulia all’Expo di Osaka è una straordinaria opportunità per far conoscere la cultura, le eccellenze, le bellezze e le tradizioni del nostro territorio a un pubblico che conosce ancora poco questa parte dell’Italia – ha affermato il governatore Massimiliano – . È fondamentale stringere collaborazioni sempre più strette con il Giappone e con quest’area del mondo anche da un punto di vista economico. Le nuove rotte commerciali che possono essere attivate con il Far East possono diventare strategiche per lo sviluppo del sistema logistico della nostra regione“.

“L’Expo di Osaka cade in corrispondenza con la ‘golden week’ giapponese, un periodo che racchiude in pochi giorni ben quattro festività nazionali – ha spiegato Fedriga -. Per questo abbiamo deciso di tarare la nostra presenza su un pubblico generalista. Le iniziative dedicate al mondo delle imprese si terranno invece nei giorni precedenti e successivi alla nostra settimana all’esposizione universale di Osaka”.

Il 25 aprile l’Auditorium del Padiglione Italia ospiterà infatti un’anticipazione della terza edizione di Selecting Italy, l’evento sull’attrazione degli investimenti esteri che anche quest’anno sarà organizzato a Trieste dalla Regione e dalla Conferenza delle Regioni il 4 e 5 novembre 2025.

I prearativi.

Nel ringraziare tutti i soggetti che stanno lavorando fattivamente alla realizzazione di questa iniziativa – Ufficio stampa e comunicazione, Ufficio di gabinetto, Direzione Cultura, PromoturismoFVG, Select Fvg e le altre Direzioni della Regione, il governatore ha ricordato che saranno oltre 160 i Paesi espositori che animeranno l’isola artificiale di Yumeshima interpretando il tema generale “Progettare la società futura per le nostre vite”.

“L’Arte rigenera la vita” sarà il focus specifico sviluppato nel contesto del Padiglione Italia, mentre “Friuli Venezia Giulia – L’Italia che non hai (ancora) visto” è invece il titolo della nostra presenza all’Expo di Osaka.

Con un video saluto direttamente dal cantiere del Padiglione Italia, l’ambasciatore Mario Vattani, commissario generale per l’Italia all’Expo 2025 di Osaka, ha sottolineato quanto le Regioni siano al centro del racconto del “Made in Italy”, ricordando che soprattutto nei distretti industriali e nelle filiere locali si sviluppano le eccellenze del nostro Paese. Per questo all’interno del Padiglione Italia sarà valorizzato il contributo dei territori e la straordinaria varietà di paesaggi, culture e competenze che esprimono.

Nel corso della conferenza stampa, che ha visto anche la partecipazione del vicegovernatore con delega alla Cultura Mario Anzil, sono state illustrate le caratteristiche del Padiglione Italia, il quale avrà sulla facciata due ledwall verticali che, grazie a una serie di contenuti dinamici, valorizzeranno le diverse aree espositive.

Gli eventi e le iniziative.

All’interno saranno collocati sei spazi – che vogliono richiamare le tradizionali botteghe artigianali – dove saranno presentati i prodotti e le attività del Museo carnico delle arti popolari Gortani di Tolmezzo, dello Scriptorium Foroiuliense di San Daniele del Friuli, della Scuola mosaicisti di Spilimbergo, della Scuola dei merletti di Gorizia, del Cluster legno-arredo di Manzano e del Palazzo del fumetto di Pordenone.

Sul palco del teatro del Padiglione andrà in scena invece lo spettacolo “Podrecca in Japan: music and puppets for Expo 2025”, organizzato dal Teatro Stabile Rossetti, in collaborazione con la Fvg Orchestra. I Piccoli di Podrecca, la famosa compagnia di marionette creata da Vittorio Podrecca nel lontano 1914, daranno vita a ben sette repliche.

“Abbiamo anche realizzato un fumetto in italiano, inglese e giapponese che avrà una tiratura di 30mila copie e che racconterà una vera e propria storia ambientata in alcuni luoghi simbolo del Friuli Venezia Giulia – ha rivelato Fedriga -. Nel racconto alcuni personaggi del folklore giapponese finiranno per scoprire le tradizioni locali e la nostra cultura enogastronomica, che troverà comunque spazio anche all’interno del Padiglione Italia”.

Le esposizioni.

Infine, nella vasta area espositiva di 110 metri quadrati, caratterizzata da una videoinstallazione immersiva, saranno messi in mostra tre importanti reperti archeologici originali del patrimonio Unesco di Aquileia: una lastra marmorea con scena di fondazione della città del I secolo a.C.; una stele funeraria del mirmillone Quintus Sossius Albus del II secolo d.C.; un rilievo decorativo con i santi Pietro e Paolo del IV secolo d.C.

“In collaborazione con Unido è stato inoltre sviluppato il progetto ‘Innovation Gateway Trieste-Osaka’, volto a favorire l’internazionalizzazione delle imprese regionali, offrendo loro strumenti concreti per ampliare il proprio network e avviare cooperazioni strategiche a lungo termine”.

Sono sei le aziende selezionate: Acetaia Midolini, Molo 17, Vitesy Laboratori Fabrici, Macoritto Valentino, Ros Lavorazione lamiere e Vigna Petrussa. Queste realtà saranno prima impegnate a Tokyo in incontri B2B e successivamente saranno presenti all’Expo di Osaka.