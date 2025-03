Addio a Isidoro Gottardo, ex assessore regionale e sindaco di Sacile

Isidoro Gottardo aveva 71 anni.

Il Friuli Venezia Giulia dice addio a Isidoro Gottardo, figura di spicco della politica regionale, scomparso all’età di 71 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia.

Geometra e titolare di uno studio di progettazione, Isidoro Gottardo ha intrecciato la sua professione con un lungo e prestigioso percorso politico. Il suo impegno pubblico è iniziato a soli 21 anni, quando venne eletto consigliere comunale di Sacile nel 1975. Da quel momento, la sua presenza nelle istituzioni locali e regionali è stata costante e determinante.

Nel 1983, a soli 31 anni, divenne sindaco di Sacile, risultando tra i più giovani primi cittadini d’Italia. Ha guidato la città per due mandati consecutivi fino al 1993, consolidando la sua leadership e rafforzando il legame con la comunità.

Dalla Democrazia Cristiana al Parlamento

La carriera politica di Gottardo si sviluppò inizialmente sotto l’egida della Democrazia Cristiana. Dopo lo scioglimento del partito, aderì al Partito Popolare Italiano, con il quale venne rieletto consigliere regionale nel 1998 e candidato alle elezioni europee nel 1999. In quegli anni ricoprì anche l’incarico di assessore regionale all’Agricoltura, alla Caccia e Pesca e successivamente agli Affari Comunitari.

Nel 2003 passò a Forza Italia, partito con cui ottenne un seggio nel consiglio regionale friulano e dove ricoprì il ruolo di capogruppo. Il suo percorso lo portò poi alla Camera dei Deputati: nel 2008 fu eletto con il Popolo della Libertà per la XVI legislatura, restando in carica fino al 2013.

L’ultima fase politica e il ricordo della comunità

Nel 2013, in seguito alla scissione guidata da Angelino Alfano, aderì al Nuovo Centrodestra, diventandone coordinatore regionale in Friuli Venezia Giulia. Successivamente, con la trasformazione del partito in Alternativa Popolare nel 2017, proseguì il suo impegno politico fino agli ultimi anni della sua vita.

Con la scomparsa di Isidoro Gottardo, il Friuli Venezia Giulia perde un protagonista della scena politica locale e nazionale. Il suo impegno costante, il suo spirito di servizio e la passione con cui ha amministrato Sacile e la regione rimarranno nella memoria di chi ha avuto modo di conoscerlo e di collaborare con lui.

Fedriga: “Perdiamo un politico lucido, appassionato e capace”.

Anche il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha espresso il proprio cordoglio e quello dell’Amministrazione regionale per la morte di Isidoro Gottardo. “Ho appreso con dolore della scomparsa di Isidoro Gottardo, un uomo politico lucido, appassionato e capace di offrire sempre un punto di vista profondo. Nel corso della sua lunga carriera ha interpretato la politica con competenza sia a livello regionale sia nazionale, mantenendo sempre un forte legame con il territorio e la comunità“.

“A nome della Giunta regionale e dell’intera comunità del Friuli Venezia Giulia – ha aggiunto Fedriga – esprimo vicinanza e affetto alla sua famiglia e ai suoi cari”.