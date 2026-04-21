Friuli Venezia Giulia, terra di lettori: è la terza più appassionata d’Italia

Il Friuli Venezia Giulia si conferma tra le regioni più attente ai libri e alla lettura in Italia. A dirlo è il Book Lover Index 2026, elaborato da Casinos.com in occasione della Giornata Mondiale del Libro, che colloca la regione al terzo posto nazionale con un punteggio di 84,1 su 100.

Un risultato che riflette un territorio dove la lettura non è solo un’abitudine individuale, ma un comportamento diffuso e costante. Secondo i dati ISTAT, il 48,1% dei residenti ha letto almeno un libro nel tempo libero nell’ultimo anno, un valore che pone il Friuli Venezia Giulia al quarto posto nazionale, con il primato del Trentino Alto Adige (+ del 52%).

Un territorio di lettori tra carta, digitale e audio

Il profilo dei lettori del Friuli Venezia Giulia emerge come particolarmente equilibrato. L’analisi del Book Lover Index evidenzia infatti una forte propensione non solo alla lettura tradizionale, ma anche agli strumenti digitali e agli audiolibri.

Oltre all’Istat, infatti, l’analisi considera tre indicatori Google basati sul volume di ricerche online: “libri da leggere”, “libreria online” e “audiolibri”. Il dato più significativo riguarda la query “libreria online”: con 90/100, il Friuli-Venezia Giulia è terzo in Italia, dietro solo a Sardegna e Umbria.

Un segnale chiaro: il lettore friulano non si limita a cercare libri, li ordina. Una propensione all’acquisto digitale che, combinata con un tasso di lettura ISTAT tra i più alti d’Italia, delinea una regione in cui la passione per i libri si traduce concretamente in abitudine.

Il profilo del lettore friulano.

Il Friuli-Venezia Giulia esprime il profilo del lettore più equilibrato del Nord Italia: legge molto, cerca online, acquista digitalmente e ha abbracciato il formato audio. Non è una sorpresa per una regione con una tradizione culturale profonda, una forte presenza di biblioteche e un livello di istruzione tra i più alti del Paese.