Udine, scontro tra tre auto in viale Palmanova: un veicolo finisce nel canale

Scontro tra tre automobili questa mattina, martedì 21 aprile, a Udine: l’incidente è avvenuto in viale Palmanova, all’altezza dell’intersezione con via Umberto Carati. Nell’impatto un veicolo è finito nel canale (senz’acqua) a lato della carreggiata. Il bilancio è di una persona ferita.

L’allarme e i soccorsi

L’allarme è scattato intorno alle 9. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla persona rimasta ferita, per poi disporne il trasporto in ospedale per accertamenti. Le condizioni del ferito non sono al momento note. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’area interessata dall’incidente. La dinamica dello scontro è attualmente al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute per i rilievi sul posto.

Traffico in tilt su una delle principali arterie cittadine

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità lungo viale Palmanova, una delle principali arterie di accesso a Udine. La polizia locale ha gestito la circolazione con deviazioni e rallentamenti, necessari per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Si sono formate lunghe code con disagi proseguiti per gran parte della mattinata.