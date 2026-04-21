In sella senza patente né assicurazione: nei guai un 29enne di Cividale

I controlli stradali dell’ultimo fine settimana a Cividale del Friuli hanno portato alla luce un caso di irregolarità totale. Durante i servizi di monitoraggio predisposti dai Carabinieri lungo le principali arterie del territorio ducale, i militari hanno fermato un giovane di 29 anni residente in zona mentre si trovava alla guida del proprio motoveicolo. Quello che doveva essere un normale accertamento si è trasformato in una raffica di sanzioni.

Una guida senza titoli

Al momento del controllo, i Carabinieri hanno scoperto che il giovane era sprovvisto del titolo abilitativo alla guida. Non si è trattato di una dimenticanza: il ventinovenne, infatti, non aveva mai conseguito la patente di guida. La gravità della situazione è emersa chiaramente quando i militari hanno esteso le verifiche al mezzo, scoprendo che circolava in condizioni di assoluta illegalità amministrativa.

Oltre alla mancanza della patente per il conducente, il motoveicolo è risultato privo della copertura assicurativa obbligatoria e della prevista revisione periodica. Per queste ragioni, i Carabinieri hanno proceduto al deferimento del giovane e al contestuale sequestro del motoveicolo.