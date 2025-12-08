Incentivi all’occupazione, il Fvg spinge su donne, giovani e over 60

Aggiornati gli incentivi all’occupazione in Fvg.

La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato un nuovo regolamento attuativo sugli incentivi all’occupazione, pensato per rafforzare le assunzioni stabili e sostenere le politiche attive del lavoro nel territorio. Il provvedimento aggiorna e sostituisce la normativa precedente, considerata ormai non più adeguata alle esigenze del mercato del lavoro.

Secondo l’assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, “la prima priorità di questo provvedimento è quella di rafforzare lo strumento che incentiva l’occupazione stabile, perché è attraverso di esso che si dà sicurezza per il futuro ai giovani e a tutti coloro che nel lavoro cercano quella certezza che offre la serenità di poter affrontare il domani”.

Il nuovo regolamento concentra le misure sulle categorie più fragili, incentivando in particolare assunzioni a tempo indeterminato di giovani e donne, l’assunzione dei giovani coinvolti in percorsi di apprendistato duale e l’occupazione a tempo determinato delle persone con più di sessant’anni anni prive di lavoro. Rosolen ha sottolineato che il provvedimento presta attenzione anche a chi ha esperienze lavorative discontinue, “favorendo percorsi professionali più solidi e riducendo la precarietà”.

Tra le novità ci sono semplificazioni amministrative: riduzione della durata minima dei rapporti incentivati, eliminazione delle deleghe esterne per la presentazione delle domande e razionalizzazione della documentazione richiesta. Una dichiarazione specifica permette di attestare rapidamente la tipologia di apprendistato duale.

“In questo modo – ha concluso Rosolen – andiamo a favorire l’occupazione femminile e quella di altre categorie che rischiano di essere penalizzate o marginalizzate dal mercato del lavoro, anche se negli ultimi anni la situazione in Friuli Venezia Giulia è migliorata”.