Nuova ciclabile nella Bassa Friulana: prende forma la Trieste-Lignano-Venezia

Nuovo tassello della ciclovia Trieste-Lignano-Venezia.

La Giunta regionale ha affidato a FVG Strade la progettazione e realizzazione del primo lotto della ciclovia FVG 2/e nei Comuni di Torviscosa, San Giorgio di Nogaro, Carlino e Muzzana del Turgnano, lungo la Strada statale 14 tra Torviscosa e Latisana; l’intervento rientra nel più ampio progetto della ciclovia “Trieste–Lignano Sabbiadoro–Venezia”.

Il valore complessivo dell’opera è di 7.456.510,64 euro, finanziati per 1.156.510,64 euro con risorse del Pr Fesr 2021-27 e per 6,3 milioni con fondi Par. Il progetto si inserisce nelle linee guida dei Biciplan regionali e nel Piano regionale della mobilità ciclistica (Premoci).

“Si tratta di un tassello fondamentale per la Bassa Friulana – ha sottolineato l’assessore alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante – nel contesto della ciclovia turistica nazionale “Trieste-Lignano Sabbiadoro-Venezia”, che contribuisce allo sviluppo del cicloturismo regionale e al rafforzamento dell’intermodalità con il trasporto pubblico locale, in particolare presso le stazioni ferroviarie”.

Il lotto prevede 13,5 chilometri di nuovo tracciato. Come spiegato dall’assessore, l’intervento “contribuisce alla messa in sicurezza di un asse stradale fortemente trafficato, lungo il quale si registrano frequenti spostamenti ciclistici legati alla mobilità quotidiana e ai collegamenti con i servizi e le attività produttive”. Il percorso migliorerà inoltre la continuità dell’itinerario ciclabile regionale lungo la fascia costiera, integrandosi con la rete esistente e con la FVG 2 principale.

Particolare rilievo viene dato al collegamento con i nodi intermodali: il tracciato, infatti, “valorizza e rafforza il collegamento con la stazione ferroviaria di San Giorgio di Nogaro”, in coerenza con l’obiettivo regionale di promuovere l’intermodalità bici+treno.