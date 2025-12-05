Nuove specializzazioni per la formazione tecnologica professionale.

Il sistema dell’istruzione del Friuli Venezia Giulia si aggiorna grazie al rafforzamento delle filiere tecnologico-professionali. Per l’anno scolastico e formativo 2026/2027, la Regione ha deciso di attivare nuove specializzazioni con reti territoriali tra scuole, centri formativi e istituti tecnici, in settori strategici dell’economia.

“Per il passato anno scolastico erano già state attivate sette filiere con 11 reti di istituti scolastici, formativi e IT – ha dichiarato l’assessore all’Istruzione e Formazione Alessia Rosolen –. Per il 2026/2027 abbiamo deciso di inserire nuove filiere e processi di lavoro per la costituzione delle reti territoriali, connesse a profili e competenze strategiche riguardanti i settori della chimica, della metalmeccanica e meccatronica, dei servizi commerciali e dell’agroalimentare”.

Nuovi percorsi professionali per i settori chiave

I nuovi percorsi includono diverse specializzazioni:

Metalmeccanica e meccatronica: lavorazioni meccaniche, produzione macchine, lavorazioni aeronautiche civili e aerospaziali, riparazione e manutenzione di veicoli a motore.

Servizi commerciali: marketing, sviluppo commerciale e pubbliche relazioni, distribuzione e commercio di prodotti alimentari e non alimentari, amministrazione, finanza e controllo di gestione.

Edilizia: costruzione di edifici e opere civili e industriali, prima lavorazione del legno e produzione di manufatti per l’edilizia.

Servizi digitali: sviluppo e gestione di prodotti e servizi digitali.

Turismo: servizi di ricettività, gestione di impianti turistico-ricreativi, servizi di viaggio e accompagnamento, ristorazione.

Agroalimentare: gestione dei processi di produzione, trasformazione e confezionamento dei prodotti alimentari, lavorazione di farine, pasta, prodotti da forno, lattiero-caseari, carne, pesce e prodotti vegetali; coltivazioni agricole, florovivaistiche e forestali; allevamento di animali e insetti per uso alimentare o sportivo.

Logistica: trasporto su gomma, ferroviario e marittimo di persone e merci.

Chimica: chimica di base, derivati e chimica farmaceutica.

L’obiettivo dei nuovi percorsi è di consentire agli studenti di acquisire competenze pratiche direttamente collegate alle esigenze delle imprese locali, rafforzando il legame tra istruzione e lavoro e contribuendo allo sviluppo delle economie territoriali.