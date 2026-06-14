Cacciatore spara a una quaglia ma colpisce un runner: 68enne ferito

Un colpo di fucile esploso per centrare una quaglia ha raggiunto invece un runner che stava facendo jogging lungo una strada vicina. È accaduto nella mattinata di oggi, nei pressi della Zona cinofila Sanvitese, in località Rosa Vecchia, a San Vito al Tagliamento, nel Pordenonese.

A rimanere ferito è stato un uomo di 68 anni, che intorno alle 9 stava correndo in un’area adiacente alla zona cinofila. Secondo una prima ricostruzione, a sparare sarebbe stato un cacciatore di 49 anni, originario di Pocenia, in provincia di Udine, iscritto al circolo e impegnato in attività di addestramento.

L’uomo avrebbe esploso un colpo a pallini con un fucile di sua proprietà, regolarmente detenuto, nel tentativo di colpire una quaglia libera nel campo. Alcuni pallini, però, hanno raggiunto il runner, provocandogli ferite superficiali al braccio destro e al volto.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, inviato dalla centrale operativa Sores Fvg, che ha prestato le prime cure al ferito. Il 68enne è stato poi trasportato all’ospedale di Pordenone per ulteriori accertamenti.

Le sue condizioni non sarebbero gravi e l’uomo non è in pericolo di vita. L’area di sparo, secondo quanto emerso, risulta segnalata da cartelli e dal regolamento esposto all’ingresso. Sull’episodio sono ora in corso ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri, chiamati a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e a verificare il rispetto delle norme di sicurezza previste per l’attività svolta all’interno della zona cinofila.