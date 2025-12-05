Ponte dell’Immacolata, al via i mercatini di Natale a Sappada.

Domani, 6 dicembre, Sappada aprirà ufficialmente la stagione invernale con un weekend dell’Immacolata all’insegna di atmosfere natalizie e tradizioni alpine; la novità di quest’anno sono i Mercatini di Natale, che debuttano nella loro veste più suggestiva: un percorso diffuso tra le borgate storiche di Sappada Vecchia, dove antiche stalle, cortili e baitine diventano spazi espositivi caldi e accoglienti.

Artigianato e sapori locali

Venti espositori di artigianato artistico raccontano la cultura locale attraverso creazioni autentiche realizzate con materiali del territorio. Durante il percorso, i visitatori potranno fermarsi nelle stalle tradizionali adattate a spazi espositivi, gustando castagne fumanti, tè caldo, vin brûlé e gli immancabili Straubn, il dolce tipico di Sappada. L’esperienza unisce gusto, tradizione e atmosfera alpina, immersi nel fascino dei borghi storici.

Musica e tradizione natalizia

Sabato 6 dicembre, il weekend dell’Immacolata inizia con alcuni appuntamenti attesi: alle 15.30 l’inaugurazione del Presepe Leggendario di Cima Sappada, simbolo amatissimo del Natale locale, e alle 16.30, in Piazza Palù, la cerimonia di accensione delle luminarie natalizie, con nuove proiezioni artistiche sulle chiese di Santa Margherita e Sant’Osvaldo. A seguire, il concerto “Christmas Time” con la voce di Letizia Felluga ha accompagnato l’inizio della stagione con un momento musicale suggestivo.

Domenica, 7 dicembre, la magia dei mercatini sarà accompagnata dagli zampognari, che dalle prime ore del mattino fino al pomeriggio attraverseranno le borgate con le loro melodie natalizie, riportando in vita il fascino della tradizione alpina. Alle 16.30, in Borgata Hoffe è previsto anche l’arrivo di Babbo Natale, pronto a distribuire cioccolatini “ai bambini buoni”

“Sappada – commenta l’assessore al turismo, Silvio Fauner -, rinnova la sua proposta legata sia allo sport sia all’intrattenimento per soddisfare le aspettative di tutti i nostri ospiti, sportivi e non. Piste perfette e in sicurezza, un’accoglienza proverbiale e tutte le valenze del nostro territorio regaleranno emozioni pure e una vacanza sulla neve memorabile”.