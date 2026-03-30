Accordo tra proprietà del Castello di Duino e PromoTurismoFVG: per i possessori di FVGcard accesso gratuito al Castello.

Grazie all’accordo siglato tra la proprietà del Castello di Duino e PromoTurismoFVG, i possessori della FVGcard potranno accedere gratuitamente al Castello. La FVGcard, promossa da PromoTurismoFVG, è pensata per facilitare la scoperta del territorio attraverso l’accesso incluso o agevolato a musei, siti storici, trasporti e numerose esperienze. Disponibile in diverse formule (48 ore e 7 giorni), consente ai visitatori di vivere il Friuli Venezia Giulia in modo integrato, sostenibile e conveniente, favorendo un turismo diffuso e di qualità.

L’ingresso gratuito al Castello di Duino rappresenta un tassello significativo in questo sistema: arroccato sulle falesie a picco sul mare, il maniero – da oltre quattro secoli di proprietà della famiglia della Torre e Tasso – è tra i poli culturali e turistici più significativi della regione, con circa 69mila visitatori registrati nel 2025.

L’iniziativa si inserisce in un momento particolarmente favorevole: con l’avvicinarsi delle festività pasquali, periodo che segna l’avvio della stagione turistica primaverile, il Castello di Duino si propone come meta ideale per i visitatori italiani e stranieri che sceglieranno il Friuli Venezia Giulia per una vacanza tra cultura, natura e storia.