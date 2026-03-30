Minaccia e aggredisce la titolare di un bar di Comeglians e ferisce un cliente: arrestato per violenza un 37enne della zona.

Minaccia la titolare di un bar e ferisce un cliente con un grosso coltello: i carabinieri di Tolmezzo hanno arrestato un 37enne della zona per i reati di violenza, resistenza a pubblico ufficiale, porto di oggetti atti a offendere.

Nel tardo pomeriggio di sabato una pattuglia della Radiomobile è intervenuta presso un bar di Comeglians dove era stata segnalata la presenza di un uomo che, dopo aver minacciato e aggredito la titolare, avrebbe ferito un avventore, colpendolo alla mano con un grosso coltello da cucina. All’arrivo dei militari l’uomo si era già allontanato dal locale. Le immediate ricerche diramate permettevano di rintracciarlo poco distante.

Il soggetto aggrediva i militari con calci e pugni tanto che questi ultimi erano costretti a immobilizzarlo. La perquisizione domiciliare eseguita dopo i momenti di concitazione permetteva di rinvenire, oltre al coltello da cucina, della lunghezza complessiva di 37 centimetri, anche pochi grammi di sostanza stupefacente, tipo “marijuana”.

La droga rinvenuta insieme al coltello venivano posti sotto sequestro mentre il giovane, in stato di arresto, veniva associato alla Casa circondariale di Udine. Tutte le persone coinvolte, compresi i militari operanti, ricorrevano alle cure mediche per le lesioni, riportando diversi giorni di prognosi.