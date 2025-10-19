Mare e laguna al centro della mobilità: al via la gara per i trasporti marittimi in Fvg. Le novità

37 milioni per i trasporti marittimi in Fvg.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’avviso per l’affidamento del servizio pubblico dei trasporti marittimi stagionali di passeggeri per il quinquennio 2026-2030, con un investimento complessivo di 37 milioni di euro.

“Con questa gara vogliamo valorizzare il settore marittimo come parte integrante della mobilità pubblica sostenibile, a servizio di residenti e turisti, rafforzando il legame tra costa, lagune e ciclovie regionali”, ha spiegato l’assessore alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante. “È un modello di sviluppo che unisce efficienza, attrattività e tutela del territorio”.

Approvata con le delibere di Giunta regionale 1166 e 1343 del 2025, l’iniziativa prevede lo scorporo dei servizi marittimi dal trasporto pubblico terrestre e l’affidamento tramite procedura aperta secondo il nuovo Codice degli appalti. “La nuova stagione dei collegamenti marittimi punta a rendere il mare e le lagune parte viva della mobilità regionale, integrata con l’offerta turistica – ha aggiunto Amirante –. Un servizio moderno, accessibile e sostenibile, che rafforza la connessione tra comunità e territori costieri”.

Due lotti funzionali

La gara è suddivisa in due lotti per favorire la partecipazione degli operatori. Il Lotto 1 riguarda i servizi marittimi costieri, con tre linee principali da Trieste: Trieste-Barcola-Grignano-Sistiana (con nuove fermate a Porto Vivo e Topolini), Trieste-Monfalcone (con estensione a Sistiana e Duino) e Trieste-Grado-Lignano Sabbiadoro, con percorso diretto senza trasbordi per ridurre i tempi di viaggio e favorire il cicloturismo.

Il Lotto 2 riguarda i servizi lagunari, con collegamenti tra Aquileia-Grado, Marano-Lignano e Lignano-Grado, quest’ultimo attraverso la bocca di Porto Buso lungo la Litoranea Veneta, in un contesto naturalistico di grande pregio. La sinergia tra linee e orari permetterà connessioni integrate, come ad esempio da Trieste o Lignano fino ad Aquileia senza attese.

Dettagli operativi e tariffe

Il servizio sarà attivo dal 25 aprile alla prima domenica di ottobre per le linee principali, e da giugno a settembre per le altre tratte, con possibilità di estensioni proposte dai gestori. Tutti i natanti dovranno garantire accessibilità alle persone con ridotta mobilità e trasporto biciclette, favorendo l’intermodalità con le ciclovie regionali come Trieste-Lignano-Venezia e Alpe Adria.

Le tariffe per i residenti resteranno invariate rispetto al 2025, mentre per i non residenti verranno introdotte tariffe dedicate, in linea con le pratiche europee. L’importo complessivo a base di gara è di 37 milioni di euro, suddiviso in 26,7 milioni per i servizi costieri e 8,3 milioni per i servizi lagunari. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con possibilità di proroga per il 2031. Le offerte dovranno essere presentate entro il 10 dicembre 2025 alle 12, con prima seduta pubblica il 12 dicembre 2025. Tutta la documentazione è disponibile sulla piattaforma eAppaltiFVG.