Tentano il furto nell’osteria, ma i vicini danno l’allarme: 2 arresti in flagranza

Tentativo di furto all’osteria Cavicj di Basaldella.

Tentato furto nella notte tra sabato 18 e domenica 19 ottobre ai danni della Storica Osteria Cavicj, in piazza Umberto I a Basaldella di Campoformido. Intorno alle 3, due persone sono entrate nel locale dopo aver frantumato il vetro della porta d’ingresso, riuscendo a prelevare il denaro dal registratore di cassa.

Secondo quanto ricostruito, i due, italiani tra i 30 e i 40 anni, avevano inizialmente tentato di introdursi dalla porta secondaria senza riuscirci, per poi rompere il cristallo della porta principale. Il frastuono ha allarmato i vicini, che hanno immediatamente contattato le forze dell’ordine. I Carabinieri del Norm di Palmanova sono giunti sul posto in tempi rapidissimi, sorprendendo i due uomini all’interno del locale e procedendo all’arresto in flagranza di reato.