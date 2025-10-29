In Friuli Venezia Giulia 11 nuovi capitreno: la cerimonia di giuramento

Cresce ancora l’organico del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) in Friuli Venezia Giulia. Cerimonia di giuramento, questa mattina presso la Sala del Municipio di Trieste, per 11 nuovi capitreno (4 donne e 7 uomini). Presenti Federica Turini, Responsabile di P.O. Gestione Attività Amministrative del Comune di Trieste e Massimo Bianconi Responsabile Produzione del Regionale Trenitalia FVG.

I capitreno sono il punto di riferimento essenziale per i viaggiatori sia a bordo treno che a terra. Accolgono, orientano e informano le persone fornendo indicazioni e verificano i titoli di viaggio dei passeggeri provvedendo, se necessario, alla loro regolarizzazione. Il capotreno, nello svolgimento delle proprie mansioni, assume il ruolo di Pubblico Ufficiale sorvegliando la sicurezza e la regolarità della circolazione del treno di cui è responsabile.

Le assunzioni del Regionale Trenitalia in Friuli Venezia Giulia negli ultimi 5 anni hanno riguardato 94 capitreno e 22 macchinisti. Un processo di ricambio generazionale che rappresenta un’opportunità di lavoro e va di pari passo con il rinnovo della flotta del Regionale come da accordo sottoscritto con la Regione Autonoma, committente del servizio.