A Cervignano arriva il nuovo Pet Store Conad: l’inaugurazione

Si arricchisce l’offerta del Conad Spesa Facile di Cervignano del Friuli. Giovedì 30 ottobre, al primo piano del negozio situato al civico 38 di via Roma, inaugura il nuovo Pet Store Conad, un vasto spazio dedicato all’alimentazione e alla cura degli animali da compagnia.

La breve cerimonia di taglio del nastro si terrà a partire dalle 8:30, alla presenza del sindaco Andrea Balducci e dell’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati, Luca Panzavolta. II parroco don Sinuhe Marotta impartirà la benedizione. A fare gli onori di casa ci saranno Andrea Mauro e Adriana Bonutto, soci della Alpha Supermercati snc che gestisce entrambe le attività commerciali.

I nuovo Pet Store.

Il Pet Store è aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19; la domenica dalle 9 alle 13. Offre circa 350 metri quadri di superficie di vendita con migliaia di referenze per tutte le necessità degli amici animali.



Al suo interno è possibile trovare servizi su misura, come l’incisione immediata di medagliette e la bilancia per la pesatura. Due persone sono state assunte e formate per fornire assistenza e consulenza personalizzata.



“Con questa inaugurazione —dichiara Luca Panzavolta, amministratore delegato di CIA-Conad — arricchiamo l’offerta dello Spesa Facile Conad con uno dei format specializzati più apprezzati dalla clientela. Sono sempre di più le persone che ospitano un animale domestico all’interno del proprio nucleo famigliare e il marchio Conad vuole offrire i propri valori distintivi anche per questo tipo di esigenze: vicinanza al territorio, prezzi competitivi ogni giorno, alta qualità dei prodotti, innovazione e numerose offerte pensate per soddisfare i nostri clienti”.