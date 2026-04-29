Controlli su bici e monopattini a Monfalcone: quasi 500 verifiche e 40 sanzioni

493 biciclette sottoposte a verifica e 40 sanzioni elevate: è questo il bilancio dei controlli svolti nei giorni scorsi dalla Polizia locale di Monfalcone su biciclette e monopattini in diverse vie della città.

Le principali infrazioni riscontrate.

Nel dettaglio, la maggior parte delle sanzioni – 31 – riguarda il mancato utilizzo delle luci obbligatorie, un elemento fondamentale soprattutto nelle ore serali o in condizioni di scarsa visibilità. Altre 9 violazioni sono state invece contestate a ciclisti che hanno attraversato le strisce pedonali rimanendo in sella al mezzo, comportamento vietato e potenzialmente pericoloso.



I controlli hanno interessato diverse vie della città e rientrano in un’attività costante di monitoraggio da parte del Comando di via Rosselli, con l’obiettivo di prevenire comportamenti rischiosi e aumentare la sicurezza per tutti gli utenti della strada.

La sicurezza come priorità.

“L’obiettivo non è fare cassa, ma aumentare la sicurezza, prevenire incidenti e sensibilizzare grandi e piccoli ciclisti sull’importanza della visibilità e del rispetto del Codice della strada – dichiara il consigliere delegato alla Sicurezza e europarlamentare Anna Maria Cisint – . L’utilizzo delle luci, il rispetto della circolazione sulle piste ciclabili, il divieto di circolare sui marciapiedi e l’obbligo di scendere dalla bici sulle strisce pedonali non sono dettagli: sono regole fondamentali per proteggere chi usa la bicicletta e in generale chi circola sulle strade cittadine. In caso di collisione, inoltre, anche l’automobilista può subire conseguenze importanti, comprese lunghe sospensioni della patente, pur trovandosi coinvolto in una situazione generata da comportamenti scorretti del ciclista”.



“Una città più sicura – continua Cisint – si costruisce anche attraverso comportamenti quotidiani corretti. Rispetto agli anni passati registriamo una diminuzione delle sanzioni, segno che molti conducenti stanno adottando atteggiamenti più responsabili. È una direzione positiva, che testimonia l’effetto di deterrenza dei controlli. La Polizia locale proseguirà quindi l’attività di prevenzione e presidio del territorio per garantire una circolazione più sicura per tutti”.



