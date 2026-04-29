La Pallacanestro Codroipese festeggia i 70 anni di storia

Settant’anni di basket, passione e comunità: l’A.S.D. Pallacanestro Codroipese celebra la sua storia guardando al futuro.



Nata dall’entusiasmo di gruppi di ragazzi che si allenavano sull’asfalto dietro il Duomo di Codroipo, la Pallacanestro Codroipese ha accompagnato nel tempo centinaia di giovani e famiglie, costruendo una storia fatta di impegno, risultati sportivi e valori condivisi. In questi decenni la società ha raggiunto traguardi importanti, portando le proprie squadre maschili e femminili in categorie di rilievo.



Oggi, a settant’anni dalla fondazione, la società vive una nuova fase di sviluppo. Dal 2024, infatti, una rinnovata dirigenza ha avviato un progetto ambizioso, con un forte investimento nel settore giovanile e minibasket, affidato a tecnici professionisti per elevare la qualità tecnica senza perdere di vista i valori fondamentali: inclusione, divertimento e spirito di squadra.

Il programma delle celebrazioni

Le celebrazioni prenderanno il via venerdì 1 maggio con il torneo U15 e, a seguire, il 2 e 3 con U17 e Mb2016. Martedì 5 maggio 2026 alle ore 10.30 al Pala Hank Biasatti di Codroipo si terrà un evento dedicato ai più giovani: “Social Marketing, Sport, Passione – dalla creazione di contenuti al dietro le quinte della partita”. Un appuntamento pensato per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del comprensorio che unirà attività pratica in campo e un talk con ospiti di rilievo del panorama sportivo e comunicativo: Sebastian Spada (responsabile marketing sportivo), Davide Micalich (presidente UEB Cividale), Matteo Praticò (head coach della Pallacanestro Codroipese).



A moderare l’evento sarà Gilberto Zorat (speaker della Gesteco Cividale e voce di Wideline Radio). L’incontro offrirà uno sguardo concreto sul mondo della comunicazione sportiva e sull’uso consapevole dei social media, mostrando ai ragazzi cosa si cela dietro contenuti digitali, video e campagne di comunicazione. L’evento sarà arricchito dalla produzione di un reel realizzato in tempo reale. L’evento è realizzato grazie al supporto tecnico e alla collaborazione di Xpress di Franco Bressanutti e Brandy di Jacopo Faggiani.

Eventi sportivi e appuntamenti di rilievo

Sabato 9 maggio alle ore 20.00 spazio allo sport giocato con una partita speciale della nazionale femminile Over 60 (OSI), che vedrà in campo anche Elena Tamagnini. Dall’8 al 14 giugno, Codroipo (8-11 giugno) e Latisana ospiteranno un evento di rilievo nazionale: le finali nazionali del campionato di Serie B femminile, con 16 squadre da tutta Italia impegnate nella corsa alla promozione in Serie A2. Un appuntamento che porterà sul territorio atlete, staff e appassionati, generando un importante indotto sportivo e turistico per il Medio Friuli.

Spazio ai giovani e al territorio

Grande attenzione anche ai più giovani con il CBA Summer Camp, in programma dal 15 al 19 giugno e dal 22 al 26 giugno, rivolto a bambini e bambine nati dal 2013 al 2018. Un’esperienza multisport organizzata in sinergia con la Polisportiva Codroipese, che includerà basket, tennis, giochi di gruppo e nuoto, in collaborazione con la società Kuma.



“Nel 2026 abbiamo avviato un nuovo progetto tecnico per il settore giovanile, condiviso con altre realtà del territorio – sottolinea il presidente Massimo Fedrizzi – con l’obiettivo di far crescere allenatori e ragazzi non solo dal punto di vista sportivo, ma anche umano e sociale”.

Le iniziative e le attività durante l’anno

Le attività celebrative proseguiranno tutti i weekend del mese di maggio, partite dimostrative e iniziative speciali, tra cui un progetto in collaborazione con il Comitato Italiano Arbitri “Arbitriamo con gli arbitri”, che coinvolgerà giovani atleti anche nel ruolo arbitrale.



Nel corso dell’anno continueranno inoltre gli appuntamenti tradizionali, come la CBA Cup, torneo minibasket dedicato ai più piccoli, e l’attività ordinaria della società, che oggi conta oltre 200 atleti suddivisi tra minibasket, settore giovanile e squadre senior. “Crediamo fortemente nella collaborazione tra associazioni – aggiunge Fedrizzi – perché solo lavorando insieme è possibile creare opportunità, rafforzare il tessuto sociale e offrire ai giovani esperienze di valore”.

La realtà della Pallacanestro Codroipese oggi

A.S.D. Pallacanestro Codroipese partecipa attualmente a 12 campionati di federazione: 5 di minibasket (per bambini dai 5 agli 11 anni); 5 giovanili (per ragazzi dai 12 ai 19 anni) e 2 senior (uno in prima e l’altro in terza divisione regionale dove partecipano tutti gli amatori del basket codroipesi e i ragazzi usciti dal settore giovanile che non possono ambire a giocare in categorie superiori).



Coinvolge oltre 200 atleti (95 dai 4 agli 11 anni, 75 dai 12 ai 19 anni, 40 con oltre 20 anni) e investe costantemente in formazione, attrezzature (materiali e macchinari) e progettualità educative, promuovendo lo sport come strumento di crescita, inclusione e comunità.