Trattore esce di strada e cade in un dirupo: ferito l’autista

Un trattore è finito in un dirupo: l’incidente a Dogna.

Paura nella tarda mattinata di domenica 20 luglio nei boschi di Dogna, dove un trattore agricolo con rimorchio è uscito dalla carreggiata ed è precipitato in un dirupo; l’incidente è avvenuto intorno alle 11 lungo una strada sterrata immersa nella vegetazione.

Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Pontebba e Tarvisio, che hanno collaborato con il personale sanitario per prestare soccorso all’autista del mezzo, rimasto ferito nell’incidente. Dopo aver assistito l’uomo e agevolato le operazioni di primo intervento, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area del sinistro. Il trattore è stato stabilizzato e bloccato per evitare ulteriori movimenti in attesa del recupero.