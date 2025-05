La San Marco partner della guida ai caffè firmata Gambero Rosso

Nasce la Guida ai Caffè e alle Torrefazioni d’Italia del Gambero Rosso.

La San Marco è partner della prima edizione della Guida ai Caffè e alle Torrefazioni d’Italia, progetto editoriale unico nel suo genere in Italia e in Europa firmato Gambero Rosso e dedicato al mondo del caffè, in tutte le sue espressioni e filiere.

A partire dal 19 maggio, la fase di degustazione dei campioni in formato espresso bar, ha preso il via presso la Gambero Rosso Academy di Roma, dove sono installate e utilizzate attrezzature professionali La San Marco. In particolare, a supporto di tutte le operazioni di assaggio, verranno impiegati il modello D. con tecnologia Multi Boiler Variable per l’estrazione dell’espresso e il grinder Smart Premium 84 FSV per la macinatura.

Le sessioni sono guidate da Andrej Godina, PhD in Scienza, Tecnologia ed Economia dell’Industria del Caffè e figura di riferimento internazionale per la formazione e la divulgazione della cultura del caffè, e da Mauro Illiano, giornalista, redattore specializzato e coffee expert, impegnato nella promozione della qualità e nella narrazione sensoriale del caffè.

La collaborazione tra La San Marco e Gambero Rosso nasce dalla volontà condivisa di dare centralità culturale al caffè, valorizzandone la complessità, la qualità e la ricchezza di interpretazioni che da sempre caratterizzano il panorama italiano. Le attrezzature La San Marco accompagneranno tutte le fasi del lavoro di selezione, che si concluderà entro luglio.

La presentazione ufficiale della guida è prevista per il prossimo autunno. La pubblicazione raccoglierà e racconterà le migliori torrefazioni italiane, con approfondimenti su metodi di lavorazione, filosofie produttive, sistemi di estrazione e profili aromatici, con l’intento di offrire uno strumento utile e aggiornato a professionisti, operatori del settore e coffee lovers.

“Essere parte di questo progetto rappresenta un naturale punto di convergenza tra due realtà che condividono l’impegno nella valorizzazione delle eccellenze italiane,” commenta l’Ing. Roberto Nocera, General Manager de La San Marco. “Siamo da sempre al fianco dei professionisti del caffè con soluzioni tecnologiche affidabili e di alta qualità. Con questa partnership confermiamo il nostro ruolo nel panorama della cultura del caffè, posizionandoci come interlocutore tecnico autorevole e punto di riferimento per chi lavora nella filiera.”

In qualità di sponsor, La San Marco assegnerà anche un premio speciale che verrà consegnato durante l’evento di presentazione ufficiale della guida. Questa collaborazione rafforza ulteriormente la presenza del brand La San Marco nel mondo della formazione e della critica gastronomica, consolidando la sua identità come marchio storico, ma proiettato verso l’innovazione e la valorizzazione della cultura del caffè italiano.