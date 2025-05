A Paderno torna la sagra della trota: i piatti da provare e gli eventi

Appuntamento con la sagra della trota a Paderno.

Appuntamento con la sagra della trota a Paderno da venerdì 23 a domenica 25 maggio sotto i tendoni installati nel cortile parrocchiale. La festa, nel circuito degli eventi ecosostenibili della Regione e con il patrocinio del Comune di Udine, è organizzata dalla Pro Loco di Paderno con il suo gruppo Giovani e con la parrocchia di Sant’Andrea. Molte le associazioni amiche del territorio che collaborano, tra cui il gruppo Amatori Calcio Ancona Due, Afds sezione di Paderno, Università della Terza Età Udine, Radio Magica, il Melograno, Coccinelle Rosa, il gruppo Cicloamatori Olimpia, Asd Quadra, Scuola Tai Chi Yang, Fly Club Natisone, Zio Pino Baskin.

Le specialità e gli eventi.

Oltre una dozzina le specialità di trota proposte: alla griglia, in cartoccio, impanata e fritta, a farcire apprezzatissime lasagne o succulenti panini o come base di appetitosi crostini. Per gli amanti della carne la cucina della festa offre naturalmente le più classiche grigliate. Una attenzione particolare anche ai vegetariani con piatti a loro dedicati.

In programma, tra l’altro, la partita di Basket inclusivo organizzata da Zio Pino Baskin, la pedalata ecologica Olimpia lungo le ciclabili del territorio a bordo anche di bicicli storici con abbigliamento d’epoca. Un momento per i più piccoli con i giochi da tavolo organizzati dal gruppo Giovani e dall’associazione Coccinelle Rosa. Non mancheranno la tradizionale pesca di beneficenza e la mostra di fotografie storiche.