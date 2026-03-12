Il Friuli Venezia Giulia è una terra capace di farsi amare profondamente, come dimostra la storia di Gisela Hopfmüller-Hlavac e Franz Hlavac: il presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, ha accolto a Trieste i due giornalisti austriaci per consegnare loro il sigillo dell’Assemblea legislativa Fvg, un riconoscimento per il costante impegno nella promozione turistica ed enogastronomica regionale.

“È bello vedere persone che si innamorano del Friuli Venezia Giulia e contribuiscono a farlo conoscere anche oltre confine”, ha affermato Bordin, sottolineando come la Regione stia diventando sempre più centrale in Europa. “È una terra straordinaria, capace di offrire paesaggi che vanno dal mare alla montagna. Per questo sono fondamentali le testimonianze e i racconti di chi la vive: la curiosità è il primo passo che alimenta il desiderio di visitare un luogo”.

Una vita tra Vienna e Varmo

Il legame tra i due giornalisti e il territorio non è solo professionale, ma affonda le radici in una scelta di vita fatta nel 2002, quando hanno acquistato una casa a Varmo. Da quel momento il Friuli è diventato una componente centrale della loro quotidianità.

Dal 2010 a oggi, la coppia ha pubblicato sette libri dedicati alla scoperta della regione, diventando un punto di riferimento per i lettori di lingua tedesca. Durante l’incontro, Bordin ha ribadito il valore di questo racconto: “Il Friuli Venezia Giulia possiede una straordinaria ricchezza fatta di paesaggi, cultura e tradizioni gastronomiche. Raccontare questa terra significa accendere curiosità e interesse e spesso proprio così nasce il desiderio di venire a scoprire di persona questi luoghi”.

Un patrimonio da vivere

Il riconoscimento premia una narrazione capace di superare i confini nazionali, portando il nome della regione nelle case dei lettori austriaci e tedeschi. Secondo il presidente del Consiglio regionale, il lavoro svolto dalla coppia è fondamentale per valorizzare un’identità complessa e affascinante. “Il lavoro di chi promuove il nostro territorio all’estero è quindi davvero prezioso. Grazie per il vostro contributo nel far conoscere la regione: un patrimonio – ha concluso Bordin rivolgendosi ai due giornalisti – che merita di essere scoperto e vissuto”.