Campoformido, auto centra veicolo in sosta e lo scaraventa contro il ponteggio

Incidente, pochi minuti prima delle 17:00 di oggi 12 marzo, a Campoformido, lungo la SS13 “Pontebbana”. Una Volkswagen Passat con due persone a bordo, proveniente da Codroipo e diretta verso Udine, ha improvvisamente perso il controllo per cause ora al vaglio della Polizia Locale del Distretto del Cormor.

La vettura ha centrato in pieno una Lexus NX450H+ che si trovava ferma in sosta con il conducente all’interno. L’impatto ha fatto finire la Lexus addosso a un ponteggio edile situato a ridosso della carreggiata.

I disagi al traffico.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente con l’invio sul posto di un’ambulanza e dell’automedica da parte della centrale Sores, insieme a una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Udine e a una pattuglia della Polizia Locale.

La circolazione sulla statale, particolarmente sostenuta nell’ora di punta, ha subito pesanti disagi con rallentamenti che si sono protratti per circa due ore. Il blocco parziale della carreggiata è stato necessario per consentire i soccorsi, i rilievi di legge e la rimozione dei mezzi incidentati (in particolare per la presenza di un veicolo elettrico).