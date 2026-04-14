Il libro di Marco Valentinsig “Reputation Marketing”: la reputazione come leva decisiva per le imprese

In un contesto imprenditoriale ancora fortemente legato al “abbiamo sempre fatto così”, arriva una voce che invita a cambiare prospettiva. Oggi, 14 aprile è uscito Reputation Marketing, il libro di Marco Valentinsig, fondatore di CONPAC, che mette al centro un tema tanto discusso quanto spesso trascurato: la costruzione della reputazione.



In particolare nel tessuto economico del Friuli Venezia Giulia, molte aziende continuano ad affidarsi a modelli consolidati, convinte che il mercato risponda ancora alle logiche di un tempo. Ma quello scenario, oggi, non esiste più. La competizione è cambiata, così come il comportamento dei clienti, sempre più influenzati da ciò che trovano online e dalla percezione complessiva di un’azienda.



Uno dei concetti più netti che emerge dal libro è la fine del passaparola tradizionale. Non basta più lavorare bene e aspettare che i clienti arrivino: oggi il passaparola si è trasformato, si è spostato sul digitale e segue dinamiche completamente diverse, fatte di recensioni, contenuti e presenza online.



Reputation Marketing nasce proprio da questa consapevolezza e si sviluppa attraverso casi reali, affrontati direttamente da Valentinsig nel corso degli anni con la sua azienda. Non teoria, quindi, ma esperienze concrete che mostrano come realtà valide rischino di restare invisibili o non essere scelte, semplicemente perché non hanno costruito una reputazione adeguata al contesto attuale.



Il libro si propone come una riflessione lucida e attuale: oggi non vince chi è sul mercato da più tempo, ma chi riesce a essere percepito come affidabile, autorevole e credibile. Un cambio di paradigma che le imprese non possono più ignorare.



Costruire una buona reputazione non è più un’opzione, ma una condizione necessaria per esistere sul mercato. Ed è proprio da qui che parte il messaggio del libro: capire il presente per non restare indietro.