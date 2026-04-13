Un nuovo capitolo per lo sport cividalese sta per aprirsi: sabato 18 aprile, alle ore 11:00, sarà ufficialmente inaugurata la nuova pista di atletica leggera in località Rubignacco, presso l’Istituto Tecnico Agrario. Si tratta di un’opera moderna e funzionale, realizzata dal Comune grazie a un finanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia, pensata per colmare un vuoto infrastrutturale e offrire a giovani e atleti uno spazio di alto livello.

Gestione affidata al Gruppo Sportivo Natisone

Il Comune ha deciso di affidare la struttura in gestione sperimentale per un anno (con opzione di rinnovo) al Gruppo Sportivo Natisone. La storica società locale si occuperà di gestire gli accessi tramite un sistema di tessere, oltre a curare l’apertura e la manutenzione ordinaria dell’impianto.

L’accesso non sarà riservato solo agli agonisti: chiunque sia interessato alla pratica dell’atletica leggera potrà contattare la società sportiva per richiedere il rilascio della tessera e usufruire dei nuovi spazi.

Un debutto tricolore: il Trofeo Nazionale di Marcia

La nuova pista non resterà “immacolata” a lungo. Già nel pomeriggio di sabato, poche ore dopo il taglio del nastro, l’impianto ospiterà il suo primo evento di rilievo nazionale: la seconda prova su pista del Trofeo Nazionale di Marcia Cadetti (Gruppo Nord).

Gli occhi degli appassionati saranno puntati sulle gare dei 5000 metri Cadetti e dei 3000 metri Cadette, un debutto agonistico che conferma immediatamente la vocazione d’eccellenza della struttura di Rubignacco nel panorama sportivo regionale.