Maltempo, evacuata una struttura ricettiva. Diverse strade ancora chiuse

Il punto sul maltempo in Friuli.

Nelle ultime 24 ore il maltempo ha portato piogge diffuse su tutta la regione, con accumuli abbondanti sulla pianura centro-occidentale e sulla costa (15-20 millimetri) e precipitazioni più consistenti sulla fascia orientale, dove si sono registrati valori compresi tra 30 e 70 millimetri, in particolare nel Triestino e sulle Prealpi Giulie.

In montagna le nevicate, inizialmente deboli e presenti anche nei fondovalle, hanno progressivamente lasciato spazio a un innalzamento della quota neve: intorno ai 1000 metri nelle aree alpine più interne e attorno ai 1400 metri sulle Prealpi. Sui rilievi soffiano venti sostenuti da sud-ovest, mentre lungo la costa la ventilazione è risultata moderata.

Le prossime ore

Nella mattinata sono previste ancora piogge sparse di intensità generalmente moderata, con possibili picchi più consistenti sulla fascia orientale. La quota neve è attesa intorno ai 1000 metri nelle zone alpine interne e sui 1200 metri circa nelle Prealpi. L’ingresso di aria più fredda in quota potrebbe favorire anche lo sviluppo di rovesci temporaleschi.

Il vento da sud-ovest continuerà a soffiare moderato sia in quota che lungo la costa. Con il passare delle ore è prevista una graduale attenuazione delle precipitazioni, con possibili schiarite. In serata, sulla costa, è atteso l’ingresso della Bora con intensità moderata.

Situazione al suolo

Dall’attivazione dello stato di allerta non sono giunte segnalazioni alla Sala Operativa Regionale, segno che al momento non si registrano criticità rilevanti sul territorio. I livelli dei principali corsi d’acqua sono sotto la soglia di guardia, compreso quello dello Judrio.

A causa delle condizioni dell’argine nel territorio comunale di Dolegna del Collio, è stata disposta in via precauzionale nella giornata di ieri l’evacuazione di una struttura adibita a ristorazione e attività ricettiva.

Strade ancora inagibili.

In base ai dati forniti dalla Polizia Stradale ed aggiornati alla giornata di ieri risultano ancora chiuse le seguenti strade: