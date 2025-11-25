Vuaran

di 88 anni

É mancato all’affetto dei suoi cari Cilio Cargnelutti. Ne danno il triste annuncio la moglie, i figli, il genero, il fratello, i nipoti, i pronipoti assieme ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a Gemona del Friuli nel Duomo di “S. Maria Assunta” mercoledì 26 novembre alle ore 15:00 ove il caro Cilio sarà presente dalle ore 14:45 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

orari visite: martedì 11:30 – 18:30 mercoledì 8:30 – 14:40



al termine del Rito il caro Cilio proseguirà per la cremazione.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria martedì 25 C. M. alle ore 19:00 nella chiesa di Gleseute.



Si ringrazia sin d’ora tutti coloro che vorranno parteciparvi.



GEMONA DEL FRIULI, 24 novembre 2025



