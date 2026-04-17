Mercato immobiliare, i prezzi di compravendite e affitti in Friuli Venezia Giulia

Il mercato immobiliare del Friuli-Venezia Giulia mostra una performance positiva nel primo trimestre del 2026 per quanto riguarda i prezzi delle case in vendita e in affitto, rispettivamente in aumento del 9,2% e del 2,3%. Per comprare casa in regione vengono richiesti, alla fine di marzo, 1.786 euro/mq medi, mentre per affittarla bisogna mettere a budget, in media, 10,5 euro/mq. La pressione di domanda è in aumento per le compravendite (+7,4%) e in leggero calo per gli affitti (-1%), mentre l’offerta è in calo per le vendite (-4,4%) ma in forte incremento per gli affitti, segnando +18,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.



Sono queste alcune delle evidenze tratte dall’Osservatorio trimestrale sul mercato residenziale del Friuli-Venezia Giulia realizzato da Immobiliare.it Insights, proptech company guidata da Luke Brucato, specializzata in analisi di mercato e data intelligence e parte del gruppo Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia.

Le compravendite in Friuli-Venezia Giulia.

Il territorio triestino è l’unico a superare i 2.000 euro/mq: in Provincia, il territorio in assoluto più caro in regione, sono necessari poco più di 2.900 euro/mq (-2,5% nel primo trimestre del 2026, unica contrazione del periodo analizzato) per acquistare casa, mentre in città bisogna mettere a budget 2.640 euro/mq medi (+12,3% nel periodo). L’area più economica per completare un acquisto, nonostante un rialzo del 10,8% tra gennaio e marzo, è invece il Comune di Gorizia, con 1.289 euro/mq di media.



La pressione di domanda di compravendite cresce in quasi tutta la regione da inizio anno, in particolare nel Comune di Udine (+21,2%) e in Provincia di Gorizia (+13,5%), fatta eccezione per la timida contrazione di Gorizia città (-0,3%) e il calo del Comune di Pordenone (-3,4%).



Per quanto riguarda l’offerta, invece, non si riscontra un trend omogeneo tra i diversi capoluoghi: il calo più mercato, pari al -15,6%, è stato registrato nel Comune di Gorizia, mentre l’aumento più consistente è in Provincia di Trieste (+30%).

Gli affitti in Friuli-Venezia Giulia.

Analogamente alle vendite, la Provincia di Trieste supera il relativo Comune anche per quanto riguarda le locazioni, collocando l’intero territorio sul podio. Affittare casa nel Comune costa infatti 11,4 euro/mq, mentre in Provincia la richiesta media supera appena i 14 euro/mq. L’area più conveniente per concludere un affitto è la Provincia di Udine, con 8,3 euro/mq, mentre il Comune di Pordenone è l’unico territorio ad aver registrato una leggera decrescita (-1,9%).



Guardando agli altri indicatori di mercato, comuni e province di Gorizia e Udine hanno registrato un decremento (-19,2%, -32,5%, -6,9%, -12,8%) della pressione di domanda, mentre Pordenone ha raggiunto ottimi risultati sia in città (+21,9%) che in Provincia (+55,5%). Per quanto riguarda l’offerta, invece, si riscontrano contrazioni in Provincia di Pordenone (-25%) e di Udine (-4,4%), mentre brillano per la performance la Provincia di Gorizia (+53,6%) e i Comuni di Pordenone (+41,4%) e Udine (+44,6%).