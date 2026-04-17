Domenica tra sport e solidarietà: a Lignano arriva la Corsa delle Rose

A Lignano torna la Corsa delle Rose.

E’ conto alla rovescia per la settima edizione della Corsa delle Rose, evento podistico a carattere ludico-motorio, in programma domenica 19 aprile, nel cuore di Lignano Sabbiadoro. Ormai un classico appuntamento d’inizio stagione, che coniuga al meglio sport, divertimento e solidarietà.



Gli organizzatori – il Running Team Conegliano in collaborazione con il Comune di Lignano Sabbiadoro, Lignano Pineta Spa e Bell’Italia-Efa Village – l’hanno pensata come una corsa dedicata soprattutto al mondo femminile, ma la partecipazione sarà aperta a tutti: uomini e donne.



Nelle ultime due edizioni, dopo una progressiva crescita di partecipanti, la Corsa delle Rose si è attestata attorno ai 1500 iscritti e, confidando nel bel tempo, anche per quest’anno l’obiettivo è di confermarsi su numeri d’eccellenza.

Due percorsi tra mare e pineta

Due i percorsi: uno di 4,5 e l’altro di 8 chilometri. La partenza sarà, come sempre, sul Lungomare Riva, nelle vicinanze di piazza Marcello D’Olivo e i tracciati si svilupperanno tra le località Pineta e Sabbiadoro, offrendo uno splendido colpo d’occhio sulle bellezze di Lignano.



Non è una gara, ciascun partecipante potrà interpretare la Corsa delle Rose a proprio piacimento: correndo, camminando, dedicandosi al Nordic Walking o al Fit Walking. Sarà l’occasione per trascorrere una domenica di divertimento e spensieratezza, andando alla scoperta dei luoghi più tipici e suggestivi di Lignano Sabbiadoro. Ma la Corsa delle Rose rappresenta anche una significativa occasione di solidarietà: il ricavato dell’evento, una volta sottratti i costi organizzativi, andrà infatti a sostenere l’attività di prevenzione e di diagnosi precoce dei tumori promossa dalla LILT di Udine.



Gli iscritti, in larga maggioranza donne, al momento hanno raggiunto quota mille. Ma le iscrizioni, in piazza Marcello D’Olivo, saranno possibili anche sabato 18, nel pomeriggio, e domenica 19 aprile, sino a poco prima della partenza, prevista alle 10. La quota d’iscrizione? Appena 13 euro per gli adulti e 8 euro per i bambini con meno di 8 anni. L’iscrizione dà anche diritto alla t-shirt ufficiale dell’evento, ad una sacca sportiva e ad altri gadget.



Al traguardo, come da tradizione, una rosa per tutte le partecipanti offerta dalla società Lignano Pineta. Il Tenda Bar di Lignano Pineta, tramite un voucher inserito nel kit di partecipazione, offrirà a tutti una bevanda. Mentre Carbòn Neri Braceria ed Enoteca offrirà i premi per i gruppi più numerosi. Il conto alla rovescia può davvero iniziare. Come sempre, vince chi c’è.