Michela Bertossi incoronata Miss Friuli Venezia Giulia.

Michela Bertossi ventun anni di Cervignano del Friuli si è aggiudicata al Centro Congressi “Kursaal Riviera Resort” a Lignano Sabbiadoro, il titolo di Miss Friuli Venezia Giulia, valido per l’ottantaseiesima edizione di Miss Italia.

Michela studentessa universitaria di Scienze Politiche, ha iniziato il suo percorso che l’ha portata alla finale di ieri vincendo la prima selezione regionale il 19 marzo scorso aggiudicandosi in diretta televisiva il titolo di “Miss Telefriuli”. è ora ammessa alle Prefinali Nazionali dal 2 al 5 settembre al Centro Vacanze De Angelis a Numana e alla finale di Miss Italia il 15 settembre a Porto San Giorgio. Il titolo di “Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia” detenuto da Michela Bertossi è stato assegnato quindi a Francesca Dri di Udine.

La serata della finale.

La finale è stata organizzata dalla “S.I.L. Società Imprese Lignano S.p.A.” che gestisce il “Centro Congressi Kursaal” con il coordinamento e la regia di Paola Rizzotti titolare dell’agenzia “modashow.it” esclusivista in Regione di “Miss Italia”.

Molto apprezzato lo spettacolo piacevole e coinvolgente, condotto da Michele Cupitò che ha visto la partecipazione di diciotto concorrenti che si sono presentate con disinvoltura al pubblico ed hanno sfilato con abbigliamento elegante e body ufficiali del concorso.

Le varie sfilate sono state intervallate da applaudite esibizioni di ballo eseguite da Stefano Solari e Alessia Spinelli e da canzoni interpretate da Nicole Vioto, vincitrice del titolo nazionale di “Miss Italia Talento 2024”; ospite: Eleonora Paron “Miss Friuli Venezia Giulia 2024” tra le protagoniste della finale nazionale della passata edizione.

Durante lo spettacolo sono poi intervenuti per portare i saluti al pubblico: la Dott.ssa Franca Fior Pozzo per la S.I.L. Società Imprese Lignano S.p.A., il Consigliere del Comune di Lignano Sabbiadoro con delega al Turismo Massimo Brini, il Presidente del Consiglio Regionale Friuli Venezia Giulia Dott. Mauro Bordin ed il Vicepresidente della Regione Friuli Venezia Giulia ed Assessore Regionale alla Cultura e Sport, Avv. Mario Anzil.

Nel corso della serata è stato assegnato anche il titolo di “Miss Social Friuli Venezia Giulia” a Maristella Nardin che ha conquistato i favori della giuria tecnica del progetto “Miss Italia racconta l’Italia” con il video da lei realizzato dedicato alla città di Udine.

La squadra del Friuli Venezia Giulia alle Prefinali nazionali di Miss Italia.

La squadra delle rappresentanti del Friuli Venezia Giulia alle Prefinali Nazionali di Miss Italia sarà così composta: “Miss Friuli Venezia Giulia”: Michela Bertossi di Cervignano del Friuli (Ud); “Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia”: Francesca Dri di Udine (che subentra a Michela Bertossi); “Miss Cinema Friuli Venezia Giulia”: Maristella Nardin di Tavagnacco (Ud); “Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia”: Giulia Vanin di Valvasone Arzene (Pn); “Miss Sport Givova Friuli Venezia Giulia”: Suary Calligaris di Trieste; “Miss Miluna Friuli Venezia Giulia”: Emma Paolino di Dignano (Ud); “Miss Rocchetta Bellezza Friuli Venezia Giulia”: Noemi Music di San Martino di Codroipo (Ud); “Miss Framesi Friuli Venezia Giulia”: Mariastella Dosmo di Udine.

Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulla pagina Facebook ed Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.