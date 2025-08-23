Precipita dal quinto piano mentre è in vacanza: grave una bambina friulana

La bambina di trovava in vacanza a Reggio Calabria ed è caduta dal balcone.

E’ ricoverata in gravi condizioni la bambina friulana di 7 anni che è precipitata dal quinto piano di un condominio nella mattinata di giovedì 21 agosto a Reggio Calabria. La piccola, in vacanza insieme ai genitori e ospite dei parenti materni, si trovava in casa quando, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe sporta troppo dal balcone perdendo l’equilibrio.

Il volo di circa quindici metri le ha provocato gravi traumi. Soccorsa immediatamente da un’ambulanza del servizio di emergenza sanitaria, la bambina è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Reggio Calabria, dove è attualmente ricoverata nel reparto di rianimazione. La prognosi resta riservata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Gli investigatori hanno già informato il magistrato di turno e stanno raccogliendo testimonianze per stabilire con precisione le circostanze della caduta.