L’uomo è caduto nei pressi della cima del Monte Coglians.

Uno scialpinista della provincia di Pordenone è caduto mentre saliva gli ultimi metri verso la vetta del Monte Coglians. L’uomo stava percorrendo il tratto finale ripido ed esposto che conduce in cima con la piccozza in mano e gli sci sullo zaino quando è scivolato senza riuscire ad arrestare la caduta con la piccozza nel tratto innevato e proseguendo a ruzzolare sulle rocce sottostanti.

Si è fermato appena in tempo su un terrazzino, in prossimità di un salto. A chiamare il Nue112 è stato il compagno di gita intorno alle 11. La Sores ha attivato la stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza, l’elisoccorso regionale, l’ambulanza, i Vigili del Fuoco che si sono portati al campo base a Collina. L’elisoccorso si è portato subito in quota dove ha sbarcato il personale di bordo. È stato necessario imbarcare un altro tecnico del Soccorso Alpino, prelevandolo dal campo base, per portarlo in quota, a circa 2700 metri, coadiuvare le operazioni di messa in sicurezza dei soccorritori nel recupero del ferito, dato che questi si trovava in un punto difficile.

Dopo avere realizzato defli ancoraggi e una sosta di sicurezza si sono svolte le.operazioni di stabilizzazione e recupero del ferito con la barella. L’infortunato è stato portato in elicottero al campo base e affidato all’ambulanza per una ulteriore stabilizzazione. L’elicottero è tornato su a prendere uno dei soccorritori rimasto assieme al compagno di gita per portarlo giu e poi ha prelevato il ferito stabilizzato per condurlo in ospedale. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 13.