I migliori vini del Friuli Venezia Giulia secondo Decanto.

Il Friuli Venezia Giulia si conferma terra di eccellenza e di sintesi e presenta un modello di viticoltura che diventa linguaggio universale rappresentato 13 i vini premiati con i Tre Cavatappi di Decanto su 54 referenze esaminate offrendo agli esperti di settore con una selezione che riconosce l’eccellenza di una regione capace di sorprendere per profondità espressiva, coerenza stilistica e tensione gustativa.

Da Collio a Isonzo, passando per i Colli Orientali, il Friuli racconta una storia fatta di stratificazioni aromatiche, precisione tecnica e identità varietale forte. I vini premiati incarnano una visione contemporanea del territorio, dove ogni etichetta diventa espressione viva di un paesaggio in cui la mano dell’uomo e la voce della natura si intrecciano in perfetta armonia e di celebrazione di eccellenza tecnica offrendo un riconoscimento alla capacità dei produttori friulani di mantenere autenticità e radici profonde che interpretano il territorio con sensibilità moderna.

Il Friuli, con la selezione Untold 2026, si presenta con vini che non sono semplici prodotti enologici, ma messaggeri di territorio, capaci di emozionare il palato esperto e incuriosire quello neofita rappresentando una regione in stato di grazia, capace di tradurre ogni vitigno in un racconto di precisione artigianale e intensità poetica. Il mosaico vitivinicolo del Friuli Venezia Giulia trova nei suoi vitigni simbolo la chiave dell’identità regionale, intrecciando varietà autoctone e internazionali reinterpretate con stile e promuovendo un perfetto equilibrio tra colline, pianure e coste.

Le cantine premiate si distinguono per l’attenzione alla biodiversità, alla sostenibilità e alla vinificazione non interventista, capace di valorizzare ogni singola varietà senza snaturarne la personalità. Ogni vino diventa così un racconto liquido del paesaggio, sintesi armoniosa tra rigore tecnico e poesia territoriale. Le ultime annate confermano la capacità del Friuli di interpretare con maestria sia le varietà autoctone sia quelle internazionali.



I premiati.

I Migliori Vini del Friuli Venezia Giulia – Bianchi

Sant’Elena – Friuli Isonzo DOC Friulano 2022

Villa Russiz – Collio DOC Malvasia 2023

Scubla – Friuli Colli Orientali DOC Pinot Bianco 2023

Borgo San Daniele – Friuli Isonzo DOC Pinot Grigio 2023

Castello di Spessa – Collio DOC Ribolla Gialla “Yellow Hills” 2023

Colmello di Grotta – Collio DOC Ribolla Gialla “Coldigrotta” 2021

Tenuta Stella – Collio DOC Ribolla Gialla 2022

Collavini – Friuli Colli Orientali DOC Ribolla Gialla “Turian” 2022

Cabert – Venezia Giulia IGT Ribolla Gialla 2024

Isola Augusta – Friuli DOC Sauvignon 2024

Bessich – Venezia Giulia IGT Sauvignon “Puart” 2023



I Migliori Vini del Friuli Venezia Giulia – Rossi

Michele Moschioni – Friuli Colli Orientali DOC Refosco dal peduncolo rosso 2016



I Migliori Vini del Friuli Venezia Giulia – Dolci

Valentino Butussi – Colli Orientali del Friuli Picolit DOCG 2016