Di 94 anni.

Ci ha lasciati Enrico Copetti. Ne danno il triste annuncio la moglie Antonietta assieme a Luca, Antonietta, Sofia, Margherita unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a Campolessi di Gemona del Friuli nella chiesa parrocchiale di “S. Marco” martedì 11 novembre alle ore 15:00 ove il caro Enrico sarà presente dalle ore 14:45 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

Orario delle visite:

lunedì 8:30 – 18:30 martedì 8:30 – 14:15



Al termine del Rito il caro Enrico troverà Riposo nel locale cimitero.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria lunedì 10 C. M. alle ore 20:00 nella chiesa parrocchiale di Campolessi di Gemona del Friuli.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



GEMONA DEL FRIULI, 8 novembre 2025



OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290