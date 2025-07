In dirittura d’arrivo l’allestimento della rosa della Prima Squadra del Tolmezzo Carnia in vista della stagione sportiva 2025–2026, in un Campionato regionale di Eccellenza che si preannuncia altamente competitivo, la 20^ nella storia del club della montagna friulana, dalla creazione del campionato avvenuta nel 1991.

Arrivi

Sul fronte degli arrivi, il nuovo allenatore Vincenzo Radina potrà contare su diversi rinforzi. Dal Rive Flaibano arriva il centrocampista Luigi De Blasi (classe 1992), autore di 3 gol nella scorsa stagione, iniziata all’Azzurra Premariacco con una rete realizzata. In carriera ha militato anche a Torviscosa in Serie D e al Tricesimo.



Nuovo innesto anche per Andrea Osso Armellino, centrocampista classe 1993, reduce da tre stagioni all’Azzurra Premariacco, dove nell’ultimo campionato ha collezionato 12 presenze e 6 gol. Torna a vestire la maglia rossoazzurra Nicola Buzzi, centrocampista classe 2002 cresciuto nel vivaio del Tolmezzo, che ha poi disputato le ultime cinque stagioni con la Gemonese.



Pure Paolo Nait, attaccante classe 1997, farà ritorno a casa. Anch’egli cresciuto nelle giovanili del Tolmezzo, aveva debuttato in Eccellenza nel 2017, per poi passare al Cavazzo nel Campionato Carnico e, più recentemente, al Ragogna. Ritroverà in squadra il fratello minore Alessandro, confermato anche per questa stagione. A rafforzare l’attacco arriva Sebastiano Sicco dall’Ol3: classe 2001, la punta ha realizzato 12 reti nell’ultima stagione in Promozione, raggiungendo la doppia cifra in ognuno degli ultimi cinque campionati con la maglia orange.

Uscite

La Società desidera, innanzitutto, esprimere un sincero e sentito ringraziamento a Federico Rovere, valoroso Capitano della formazione rossoazzurra, che ha incarnato con serietà, dedizione e profondo attaccamento alla maglia lo spirito del club.



Dopo oltre 20 anni di appartenenza alla Società, di cui 14 trascorsi in Prima Squadra, Federico ha deciso, per motivi legati alla propria attività lavorativa, di concedersi un meritato “anno sabbatico”. La sua figura e il suo esempio continueranno a rappresentare un punto di riferimento per tutto l’ambiente tolmezzino e non solo.



Tra le uscite, il club ringrazia per l’impegno dimostrato Alessandro Rigo (passato alla Pro Fagagna), Cristopher Toso, Samuele Garbero, Elia Baruzzini (trasferitosi al Chions).



Filippo Coradazzi (classe 2006), protagonista al Torneo delle Regioni con l’U19 del Friuli Venezia Giulia, dopo una quindicina, di presenze e 1 gol in Eccellenza nella scorsa stagione, proseguirà il suo percorso di crescita con la Bujese in Promozione. Lo raggiungerà nella squadra dei torelli anche Alessandro Fabris, difensore classe 2006. Mentre, il centrocampista Jacopo Plozner (classe 2005), autore di quattro presenze lo scorso anno in Eccellenza, proseguirà il suo percorso di formazione con l’Ol3, impegnata nel Campionato di Promozione. Probabilmente, a parte una trattativa in corso, in uscita, il mercato per la Società, è da ritenersi chiuso.

Pre-season

L’inizio della preparazione pre-campionato, e ‘fissato per il 1° agosto allo Stadio Fratelli Ermano. 26 i giocatori convocati per la pre-season, con alcuni elementi della formazione Juniores Regionale Under 19.



Convocati pre-stagione



• Portieri: Deril Cristofoli, Leonardo Beltrame

• Difensori: Alessandro Bassanello, Danilo Capellari, Antonio Cucchiaro, Giacomo De Martin, Daniele Faleschini, Gabriele Faleschini, Daniele Leschiutta, Alessandro Nait, Alberto Persello

• Centrocampisti: Davide Fabris, Giacomo Micelli, Mattia Solari, Nicola Buzzi, Andrea Osso Armellino, Luigi De Blasi, Gianluca Cimador, Filippo Timeus

• Attaccanti: Federico Flora, Nassim Madi, Simone Motta, Morris Nagostinis, Samuele Sabidussi, Sebastiano Sicco, Paolo Nait



La Società, in accordo con lo staff tecnico, ha già programmato una serie di gare amichevoli che accompagneranno il percorso di preparazione in vista dell’inizio ufficiale della stagione.



Nel dettaglio:



• il 6 agosto è prevista un’amichevole a Pesariis di Prato Carnico contro la formazione locale, l’Ancora;

• il 9 agosto si giocherà a Imponzo di Tolmezzo contro il Teor;

• per il 14 agosto è in fase di definizione la sede dell’amichevole contro il Tricesimo.



Queste sfide faranno da avvicinamento al primo impegno ufficiale in Coppa Italia di Eccellenza, fissato per sabato 23 agosto.

Staff dirigenziale

La Società annuncia che il ruolo di Direttore Sportivo sarà ricoperto da Renzo Cristofoli (Pilu), già dirigente del club. Ad affiancarlo ci sarà Vitaliano D’Amato, in qualità di Responsabile Organizzativo della Prima Squadra e della Under 19 Regionale.