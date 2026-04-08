Si apre con segnali positivi il 2026 sul fronte dei mutui in Friuli Venezia Giulia. Secondo l’Osservatorio Facile.it – Mutui.it, nei primi due mesi dell’anno cresce sia l’importo medio richiesto sia il valore degli immobili oggetto di finanziamento, mentre si riduce il peso delle surroghe e cambia lentamente la distribuzione tra tasso fisso e variabile.



Nel primo bimestre del 2026 l’importo medio richiesto per un mutuo in regione ha raggiunto i 130.328 euro, segnando un incremento del 3% rispetto allo stesso periodo del 2025. Parallelamente cresce anche il valore medio degli immobili, arrivato a 183.124 euro, anch’esso in aumento del 3%. Rimane invece stabile l’età media dei richiedenti, che si attesta attorno ai 38 anni, confermando un mercato trainato prevalentemente da acquirenti giovani-adulti.

Meno surroghe, il tasso fisso resta la scelta preferita.

Tra i dati più significativi emerge il calo delle surroghe, passate dal 27% al 17,6% in appena dodici mesi. Un segnale che indica una minore spinta alla rinegoziazione dei mutui già in essere.



Sul fronte dei tassi, il fisso resta la scelta preferita in Friuli Venezia Giulia, ma cresce in maniera evidente l’interesse verso formule alternative: la quota di chi opta per tassi variabili o misti passa da meno dell’1% al 9% del totale.

Le differenze tra le province

Analizzando i dati a livello territoriale emergono differenze marcate tra le province della regione. È Trieste a guidare la classifica con l’importo medio più elevato, pari a 141.306 euro. Seguono Udine con 129.477 euro e Gorizia con 123.200 euro. Chiude la graduatoria Pordenone, dove la media si ferma a 122.716 euro.



A livello nazionale, il valore medio richiesto è più alto e si attesta a 139.484 euro.