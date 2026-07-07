I nuovi prezzi di benzina e diesel in Slovenia.

Sono entrati in vigore dalla mezzanotte i nuovi prezzi di benzina e diesel in Slovenia, lungo la rete stradale nazionale, con rincari che riguardano sia la verde sia il gasolio.

Un litro di benzina costa ora 1,561 euro, con un aumento di 2,4 centesimi rispetto alla precedente rilevazione. Più marcato l’incremento per il diesel, che sale di 3,5 centesimi e arriva a 1,64 euro al litro.

Le nuove tariffe resteranno in vigore fino al 13 luglio compreso, come annunciato dal ministero sloveno delle Infrastrutture e dell’Energia. Si tratta dei prezzi regolati periodicamente dallo Stato, nell’ambito del sistema di controllo applicato ai carburanti venduti in Slovenia.

Rincari solo fuori dalle autostrade

I prezzi calmierati riguardano esclusivamente le stazioni di servizio situate al di fuori della rete autostradale. Nelle aree di rifornimento lungo le autostrade, infatti, i prezzi non rientrano nel regime calmierato e restano determinati liberamente dagli operatori.