Incendio a Caneva, in fiamme un fabbricato disabitato

Incendio nel pomeriggio di oggi a Caneva: le fiamme hanno interessato un fabbricato rurale disabitato nella frazione di Stevenà. Il rogo, divampato poco dopo le 15.40, ha richiesto l’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco, evitando conseguenze ben più gravi per le abitazioni vicine.



Secondo quanto ricostruito, l’incendio avrebbe avuto origine da un cumulo di ramaglie che, complice il vento, ha rapidamente alimentato le fiamme fino a coinvolgere il fabbricato rurale. Al loro arrivo, i soccorritori si sono trovati la struttura già avvolta dal fuoco e situata in prossimità di alcune case, circostanza che ha reso ancora più delicato l’intervento.

L’intervento dei Vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Pordenone con una squadra, supportata da autobotte, autoscala e dal funzionario di guardia. A rinforzo è giunta anche un’ulteriore squadra dal distaccamento di Vittorio Veneto.

I pompieri hanno iniziato le operazioni di spegnimento riuscendo a spegnere il fuoco prima che si propagasse alle vicine abitazioni. Spente le fiamme i vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica delle parti andate a fuoco e alla messa in sicurezza del fabbricato rurale e di tutta l’area interessata dall’incendio.