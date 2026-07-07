Cambia le serrature e chiude l’acqua al QT di Premariacco: fermato dai Carabinieri

Disagi nel pomeriggio di martedì nell’area del QT Quarantasei Tredici, a Premariacco, dove un uomo avrebbe manomesso alcuni servizi della struttura, provocando l’interruzione delle attività. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe sostituito la serratura dei bagni e chiuso l’acqua, prima dell’arrivo dei Carabinieri.

L’intervento dei Carabinieri

A far scattare l’allarme sono stati alcuni avventori, che si sono accorti di quanto stava accadendo e hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. I Carabinieri sono arrivati rapidamente sul posto e avrebbero sorpreso l’uomo in flagranza, mentre era ancora intento a portare avanti la manomissione.

Secondo quanto ricostruito, dopo aver cambiato la serratura dei servizi igienici, l’uomo avrebbe anche chiuso l’acqua all’attività, provocando ulteriori problemi alla gestione del locale e delle attività presenti nell’area.

Attività costrette a fermarsi

La serratura è stata successivamente ripristinata, ma i disagi per gli operatori erano ormai inevitabili. Le attività della zona, tra cui Paintball Udine e Casali Pasch, hanno dovuto interrompere il servizio, con conseguenze anche per i clienti presenti o in arrivo.



Una giornata che prometteva una buona affluenza si è così trasformata in un martedì complicato, con i gestori costretti a fare i conti con la perdita di lavoro e con l’amarezza per un episodio tanto improvviso quanto difficile da spiegare.

Indagini sul movente

Restano ora da chiarire le ragioni del gesto. Saranno gli accertamenti dei Carabinieri a ricostruire nel dettaglio quanto accaduto, identificare eventuali responsabilità e comprendere il movente della manomissione. Nell’area del QT, intanto, resta la preoccupazione per un episodio avvenuto in pieno giorno e che ha creato disagi a più attività. Un gesto che, almeno per il momento, lascia dietro di sé più domande che risposte.