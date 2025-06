Latisana, incidente all’ingresso della A4: casello bloccato e 3 persone intrappolate

L’incidente sulla bretella verso il casello di Latisana.

Un incidente tra due veicoli si è verificato oggi alle 18:30 in via Lignano Nord, lungo la bretella che collega la rotonda “Crosere” all’ingresso del casello autostradale di Latisana. L’impatto ha provocato il blocco totale dell’accesso al casello sia per chi arriva da Lignano, sia per chi proviene dalla statale 14 in direzione Trieste.

Al momento, l’accesso resta invece consentito esclusivamente a chi arriva dalla località di Ronchis. Nell’incidente, alcune persone sono rimaste intrappolate all’interno dei propri mezzi, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.

Secondo le prime informazioni, pare che un’autovettura, con una coppia a bordo, in uscita dal casello di Latisana abbia invaso la corsia di marcia in senso opposto scontrandosi con un’autovettura con a bordo il solo conducente. Tutti e tre gli occupanti erano incastrati all’interno degli abitacoli e sono stati liberati dai vigili del fuoco del distaccamento di Latisana ed affidati alle cure del Sores. Coinvolta marginalmente anche un’autovettura austriaca, i cui occupanti sono rimasti illesi. Sul posto per quanto di competenza Norm dei Carabinieri di Latisana e Polizia Stradale di Palmanova.