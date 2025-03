Olio extravergine in Fvg: una filiera in crescita tra qualità, salute e innovazione

Il convegno sull’olio extravergine di oliva.

“Sua eccellenza l’olio Evo del Friuli Venezia Giulia”, il convegno organizzato dal Consorzio Produttori Olio EVO FVG e dalla Comunità Collinare, si è svolto ieri mattina con grande successo di partecipazione di pubblico e di interesse dimostrato per l’argomento, presso il Castello di Colloredo di Monte Albano. A fare gli onori di casa è stato il presidente della Comunità Collinare del Friuli, Luigino Bottoni, che ha dato il benvenuto ai relatori e al pubblico, evidenziando il grande valore che l’olio EVO prodotto in regione ha apportato alle eccellenze della gastronomia locale. Durante l’evento, sono stati approfonditi i temi legati alla qualità, al benessere e alla competitività del settore olivicolo della regione.

Numeri raddoppiati in meno di 3 anni.

Il presidente del Consorzio, Bruno della Vedova, ha aperto i lavori con un intervento incentrato sull’importanza strategica dell’olio EVO per l’economia regionale. Ha sottolineato come il consorzio che ha sede a Martignacco, che oggi conta 34 soci che coltivano 26.000 piante su 53 ettari di terreno, raddoppiando così in meno di 3 anni i numeri iniziali, rappresenti un modello di collaborazione che mira a garantire qualità e sostenibilità. Della Vedova ha anche parlato della crescente attenzione per l’olio EVO come prodotto di alta gamma, capace di rispondere alla domanda di un mercato sempre più orientato verso i prodotti locali e certificati. “Abbiamo riportato a terra l’olivicoltura, ora dobbiamo arrivare alla certificazione IGP” ha ripetuto più volte Della Vedova spiegando quanto sia necessario ora avere visione e gettare le fondamenta di ciò che serve per ottimizzare la produzione di olio evo nella nostra regione.

I benefici per la salute.

Stefano De Carli, direttore di Medicina dell’Ospedale di San Daniele del Friuli, ha arricchito il dibattito portando l’attenzione sugli aspetti salutistici dell’olio EVO. De Carli ha sottolineato che l’olio EVO non è solo un condimento, ma può essere considerato un vero e proprio “farmaco” naturale grazie alle sue proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. Ha evidenziato come la ricerca scientifica abbia ormai confermato i benefici di un consumo regolare di olio EVO per la prevenzione di numerose patologie croniche, facendo appello all’importanza di includerlo in una dieta sana ed equilibrata.

La dottoressa Roberta Pinzano, Direttrice di Ostetricia e Ginecologia degli ospedali di San Vito al Tagliamento e Spilimbergo, ha parlato delle differenze di genere nella risposta alle malattie e ha ribadito il valore curativo dell’olio EVO, soprattutto per le donne, che sono maggiormente soggette a disturbi legati all’infiammazione e alle malattie cardiovascolari, soprattutto dopo la menopausa. “Dobbiamo tenere presente che ci sono differenze che devono far parte del nostro bagaglio” ha ricordato Pinzano.

Avvicinare i giovani all’olio.

Maurizio Urizio direttore centrale della Direzione Risorse Agroalimentari, Forestali e Ittiche della Regione ha motivato il supporto istituzionale al consorzio, elencando una serie di punti chiave in particolare relativi alla diversificazione agricola, necessaria anche alla luce dei cambiamenti climatici, alla valorizzazione del territorio, alla competitività del settore e al valore di un progetto di filiera ben strutturato come quello del Consorzio Produttori Olio EVO Fvg. Urizio ha ribadito la necessità di supportare i giovani agricoltori, incoraggiandoli a entrare nel settore olivicolo, promuovendo l’innovazione e la sostenibilità.

Il convegno, sostenuto da PrimaCassa FVG e dalle Aziende Il Roncat, Da Nando e Quattrostagioni a.p.s., è stato moderato dalla giornalista Monica Bertarelli, che ha guidato la discussione tra i vari esperti e ha contribuito a mantenere alto l’interesse del pubblico sui temi trattati.

Il convegno si è concluso con una degustazione guidata dall’esperto Emanuele Battista, che ha descritto l’olio EVO premiato dal Gambero Rosso, mostrando ai partecipanti le caratteristiche distintive e i pregi dell’olio EVO prodotto nel Friuli Venezia Giulia. Il pubblico ha potuto apprezzare l’olio non solo accompagnato al pane biologico del Forno Arcano di Rive d’Arcano, ma anche nelle tante proposte di finger food del Ristorante da Nando e dello chef Germano Pontoni. L’evento ha dimostrato come il territorio regionale sia pronto a diventare un punto di riferimento per l’alta qualità dell’olio EVO, con un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione.