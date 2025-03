Accende la stufa con l’alcol, anziano ustionato dal ritorno di fiamma

L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Udine.

Un anziano di 83 anni, nel tentativo di accendere una stufa utilizzando una bottiglia di alcol, è stato investito da un ritorno di fiamma, riportando ustioni su tutta la parte superiore del corpo, dall’addome al volto. Le sue condizioni sono critiche. E’ successo nel tardo pomeriggio a Pordenone, in via Pietro del Zoccolo.

Dopo l’allarme la centrale operativa della Sores ha disposto l’invio di un’ambulanza e di un’automedica sul posto. Data la gravità delle ferite riportate dall’anziano, si è reso necessario anche l’intervento dell’elicottero sanitario, decollato dall’elibase di Campoformido e atterrato nelle vicinanze della Fiera di Pordenone.

Dopo una prima valutazione sul posto, l’équipe medica ha deciso di non trasferire il paziente al Centro grandi ustionati di Padova, optando invece per l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove l’anziano è stato trasportato in volo in condizioni critiche.