Ondata di caldo in Fvg, bollino arancione e picchi oltre i 35 gradi

Seconda ondata di calore del 2026 e nuovo aumento delle temperature in Friuli Venezia Giulia.: secondo il bollettino del Ministero della Salute, cresce il livello di attenzione legato al rischio caldo, con previsioni che indicano condizioni particolarmente intense nei prossimi giorni.

In regione, secondo l’Osmer Fvg, le temperature che domenica 21 giugno potranno superare i 35 gradi (fino a 37) in pianura, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Bollino arancione in Friuli Venezia Giulia

Nel dettaglio, il sistema di allerta del Ministero della Salute segnala per Trieste una situazione di bollino giallo per sabato 20 giugno che passerà a bollino arancione domenica 21 giugno, livello che indica un rischio soprattutto per le fasce più fragili della popolazione. Il passaggio al livello arancione conferma un’intensificazione dell’ondata di calore rispetto ai giorni precedenti, con condizioni di disagio termico più diffuse.

Le raccomandazioni del Ministero della Salute

Per fronteggiare l’ondata di caldo, il Ministero della Salute invita la popolazione a seguire alcune semplici precauzioni: evitare di uscire nelle ore più calde della giornata (tra le 11 e le 18), mantenere freschi gli ambienti domestici e lavorativi, bere molta acqua ed evitare alcol e bevande contenenti caffeina.

Si raccomanda inoltre di non svolgere attività fisica intensa nelle ore centrali del giorno e di non lasciare mai bambini, neonati o animali in auto, nemmeno per brevi periodi. È attivo il numero verde 1500, messo a disposizione dal Ministero della Salute in collaborazione con Inail, operativo dal 22 giugno all’11 settembre. Il servizio fornisce informazioni utili per ridurre i rischi legati alle ondate di calore.